Normalt kender danske seere den britiske tv-læge Christian Jessen som en fornuftens stemme i programmet 'Krop umulig', der bliver sendt på TV 2.

Det er dog langt fra en fornuftig udmelding, som kendissen er kommet med for nylig. Han har nemlig vakt vrede med en udtalelse om Italien og deres problemer med coronavirussen.

For selvom landet er hårdt ramt af den pandemi, der hærger verden, så mener tv-lægen, at landet har valgt at lukke ned for deres butikker for at tage en slapper, skriver mediet Huffington Post.

»Jeg ved godt, det her måske er en smule racistisk, men det må I altså undskylde, men synes I ikke, det er en dårlig undskyldning,« starter stjernen ud med at spørge, inden han fortsætter:

»I kender italienere, hver gang de ser deres snit til det, så lukker de alting og stopper med at arbejde for at få sig en lang pause.«

Sådan lyder kommentaren fra lægen i et radiointerview med mediet Fubar Radio. Kommentaren faldt, efter mere end 1000 dødsfald i Italien som følge af coronavirussen.

Det er det land i Europa, som er hårdest ramt, og mere end 15.000 mennesker er smittet med sygdommen. Christian Jessens kommentar er derfor faldet flere for brystet.

I radioprogrammet får lægen også sagt, at det mere er et problem, der lever i medierne, end det i virkeligheden er et problem. Derefter sammenligner han corona med influenza og siger, at der også dør tusinder hvert år, når influenzaen huserer.

Folk mener dog, at tv-lægen fuldstændig har misforstået situationen, og der er en lang række vrede opslag på Twitter.

'Vi ved, det her er værre end en influenza for mange mennesker med hjerte og lungeproblemer, de ældre og folk med immunproblemer. Er det ikke meningen, læger som minimum skal have empati? Wow, dr. Jessen, bare wow,' lyder det forarget i et opslag på Twitter.

'Jeg har lige mistet en masse respekt for Dr. Christian Jessen,' lyder det fra en anden Twitter-bruger.

Lægen får desuden sagt i det meget debatterede program, at han ikke mener, det er en rigtig pandemi, inden han trækker det udsagn tilbage igen. Han siger, at han håber, han ikke kommer til at æde sine ord igen. Noget, tiden nu vil vise, efter lægen har vakt så stor debat.