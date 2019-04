Tivoli har gennem mange år underholdt både børn og voksne, og fremover vil forlystelsesparken også udvide til et helt nyt publikum.

Den 4. april åbner Tivoli nemlig en helt ny forlystelse til menneskets bedste ven, hunden.

»For at være ærlig, så startede det som en joke på projektkontoret. Vi sad og talte om, at 'åh, kan vi ikke gøre noget for hunde?' Men efterfølgende har vi talt med eksperter og Dansk Kennel Klub, hvor vi lige pludselig finder ud af, at det reelt er en mulighed, at vi i Tivoli kan give hundene en oplevelse og et sug i maven,« siger projektchef i Tivoli, Marie Therese Collet.

Det er forlystelsen Fatamorgana, der fremover har plads til både hund og ejer, og Marie Therese Collet understreger, at der er fuldstændig styr på sikkerheden for begge parter.

Er det en god idé at lave en forlystelse til hunde?

Således har Tivoli fået udviklet et særligt sikkerhedsbælte til hunden, der kommer i to størrelser, så både større og mindre hunde kan prøve forlystelsen, der også er blevet sikkerhedsgodkendt af eksperter.

Dansk Kennel Klub var i første omgang ikke helt overbevist om, at hunde og forlystelser var et godt match.

Men siden er direktionssekretær i Dansk Kennel Klub, Lone Sommer, blevet overbevist.

»I Dansk Kennel Klub var vi meget skeptiske i starten. Der er nogle hunde, der er decideret bange for højder, ligesom mennesker også kan være bange for højder. Men efter at have kigget på diverse tegninger kunne vi godt se, at var en mulighed. Min hund vil helt klart synes, det er smaddersjovt,« siger Lone Sommer.

Forlystelsen Fatamorgana. Foto: Presse Vis mere Forlystelsen Fatamorgana. Foto: Presse

Også underdirektør i Tivoli, Mogens Ramsløv, er begejstret for det nye tiltag. Han mener, det er en vigtig del af Tivolis udvikling konstant at gøre noget ekstra.

»Tivoli vil simpelthen ikke være Tivoli, hvis vi ikke tilfører den der form for ekstra magi, som alle vores gæster elsker ved Tivoli,« siger han.

Underdirektøren fortæller samtidig, at man vil overveje, hvorvidt der fremover skal laves forlystelser til andre dyr.

»Der vil nok være nogle, der siger: 'Hvorfor har I ikke katte med, hvorfor er det ikke muligt at tage en fugl med?' Jeg vil sige, at vi arbejder selvfølgelig på det, men i første omgang må vi koncentrere os om én ting ad gangen,« siger Mogens Ramsløv.