Det skulle være hendes første solo-faldskærmsudspring. Men det blev et spring i døden for den unge TikTok-stjerne Tanya Pardazi.

Endnu er det uvist, præcis hvorfor ulykken skete, men angiveligt skulle Tanya Pardazi have udløst sin faldskærm ved for lav en højde, så faldskærmen hverken havde tid eller højde til at folde sig ordentligt ud.

Det skriver Sky News.

TikTok-stjernen døde ved sit første solospring, efter at have gennemgået et komplet kursus fra Skydive Toronto.

Det er ellers krævet af Skydive Toronto, at deltagerne skal gennemgå alle sikkerhedskurser, for at man må springe i faldskærm alene.

I en instagrampost fra University of Torontos cheerleaderkonto mindes Tanya Pardazis veninder hende.

»Hun vi altid være en del af vores hold,« lyder en af hyldesterne.

Dødsulykken har også sat sine spor hos barndomsveninden Melody Ozgoli, der til CTV News Toronto fortæller, at TikTok-stjernen vil blive savnet.

»Hun levede hvert sekund fuldt ud,« fortæller hun.

»Det er chokerende. Det er svært at forstå. Selvom der er gået et par dage, har jeg svært ved at tro, at hun er død,« afslutter Melody Ozgoli til CTV News Toronto.

21-årige Tanya Pardazi havde over 100.000 følgere på det sociale medie TikTok og deltog også i Miss Canada, hvor hun nåede til semifinalen.