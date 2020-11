Charli D’Amelio er et navn, man godt kan hæfte sig ved.

Hun er nemlig den mest fulgte stjerne på det kinesiske, sociale medie TikTok. En titel, hun stadig holder, selvom hun for nyligt forargede en masse af sine følgere, skriver norske TV2.

Den Youtube-video, som forargede så voldsomt, at over en million følgere på en aften valgte at stoppe med at følge D’Amelio, viste en middag i familiens skød.

Konceptet er, at Charli D’Amelio og familien inviterer en berømt gæst hjem til middag, og så laver deres private kok et måltid til dem.

Charli D'Amelio (t.v.) og Dixie D'Amelio oplevede en ordentlig mængde kritik, efter de havde lagt en video op, hvor de spiser snegle. Foto: Steven FERDMAN Vis mere Charli D'Amelio (t.v.) og Dixie D'Amelio oplevede en ordentlig mængde kritik, efter de havde lagt en video op, hvor de spiser snegle. Foto: Steven FERDMAN

I den stærkt debatterede video, som har kostet Charli D’Amelio dødstrusler, er det den anden meget populære influencer, James Charles, som er på besøg.

Familien får serveret den spanske ret paella, som kokken Aaron May har tilberedt til dem. Noget, som storesøsteren, den 19-årige Dixie D’Amelio, bestemt ikke er tilfreds med.

Hun klager over maden, og det ender med, at hun brækker sig, da hun får at vide, at der er snegle i maden.

Da den yngre søster, Charli D’Amelio, desuden giver udtryk for, at hun ikke var helt tilfreds med sine 95 millioner følgere, men gerne ville nå 100 millioner, blev forargelsen for alvor vakt.

På en nat stoppede million følgere med at følge teenage-influenceren, men hvad værre er, modtog hun dødstrusler

Begge søstre har siden været ude og undskylde. Storesøsteren fortælller, at hun aldrig er respektløs overfor deres kok. De ansatte ved godt, at hun har tendens til at kaste nemt op.

Siden episoden har deres gæst, influenceren James Charles også taget Charli D’Amelio i forsvar.

»Dødstrusler, fordi hun er kræsen og kom med en joke om en milepæl (de 100 millioner følgere, red.)? Folk over 30, der trækker nogen halvt så gamle som dem igennem mudderet? Det føles bekendt,« lyder det fra Charles, som selv har oplevet en lignende sag.

Det kunne dog også se ud til, at Charli D’Amelio ikke er lige sådan at slå af pinden. Trods det midlertidige bump på vejen, så er hun nu nået sit mål på 100 millioner følgere.