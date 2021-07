Den australske TikTok-stjerne Caitlyn Loane er død i en alder af bare 19 år.

Det skriver mediet The Mercury, hvor Caitlyn Loanes far også bekræfter dødsfaldet.

Caitlyn Loane er på platformen TikTok nok bedre kendt som 'Catie', som hendes profil hedder.

Her brugte hun sin platform til at promovere kvinder i landbrugsmiljøet. Et miljø, hun selv var en stor del af.

Udover at være populær på TikTok var Caitlyn Loane australsk fodboldspiller i klubben Devonport Football Club.

På klubbens Facebook-side har de delt et rørende opslag af den afdøde stjerne. Her skriver de:

»Ledelsen, medlemmerne, spillerne, frivillige, sponsorer og støttespillere i Devonport Football Club sender deres dybeste og varmeste tanker til Caitlyns familie og venner, som selvsagt inkluderer spillerne på DFCs damehold.«

Dødsårsagen er endnu ikke bekræftet, men til The Mercury udtaler faren, at hver dag burde være 'Er du okay?'-dag, som er en national dag i Australien, der fokuserer på mentalt helbred og forebygning af selvmord.