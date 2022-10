Lyt til artiklen

TikTok har ry for at være de unges foretrukne sociale medie. Nu vil TikTok også have fat i de voksne.

Derfor lancerer de nu et lukket live stream forum ‘kun for voksne’. Det skriver mediet Gizmodo.

Om forretningsstrategien er at lokke boomere til platformen eller om det handler om at fastholde superbrugerne, zoomerne, vides ikke.

TikTok selv nævner følgende eksempler, hvor brugerne kan have lyst til at gøre deres indhold eksklusivt for seere over 18 år.

TikTok klar med ny feature 'kun for voksne'.

»Måske er der jokes, der egner sig bedre til folk over 18 år, eller måske planlægger en vært at tale om en vanskelig livsoplevelse og vil føle sig mere tilpas, hvis de ved at samtalen kun kan ses af voksne,« skriver mediet i en pressemeddelelse.

Den officielle aldersgrænse for at være på TikTok er 13 år, men Datatilsynet interesserer sig for det sociale medie, fordi brugerne herhjemme er børn helt ned til syv år.

Skulle nogle tænke, at et univers ‘kun for voksne’, lyder som om, TikTok vil gå Only Fans i bedene, så fremhæver det kinesiske medie, at deres retningslinier gælder både for børn og voksne:

»Vi tillader ikke nøgenhed, pornografi, eller eksplicit seksuelt indhold.«

Det nye voksen univers introduceres samtidig med en anden ændring på TikTok.

Fremover vil skal man være 18 år for at kunne livestreame på mediet. Tidligere har aldersgrænsen været 16 år.

Det sker i følge TikTok for at passe bedre på de yngste brugere af mediet.

Der har gentagne gange været kritik af, hvordan børn og unge hidtil er blevet præsenteret for udfordringer på TikTok. Blandt andet er flere børn omkommet efter at have forsøgt sig med en såkaldt besvimelse udfordring, hvilket har ført til flere retssager mod TikTok.

I 2020 brugte fem procent af danskerne dagligt TikTok, men i 2021 var det tal steget til otte procent, fastslår DR's rapport 'Medieudviklingen 2021'.