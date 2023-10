Det er efterhånden en uskreven regel, at man skal slukke for telefonen og være stille i en biograf, mens filmen kører.

Men det har langt fra været tilfældet til den nye film 'The Eras Tour', som er en koncertfilm af popfænomenet Taylor Swifts nylige tour af samme navn.

På det sociale medie TikTok deler flere af de såkaldte 'swifties (Taylor Swift-fans, red.) nemlig videoer inde fra det store lærred, og her er det ingen underdrivelse at sige, at biografgængerne går amok.

Ja, hvis man ikke vidste bedre kunne det ligne scener fra sangerens rigtige koncerter.

#taylorswift #tserastour2023 #fyp #erastourtaylorswift original sound - Sukhmani Kaur @sukhi.97_ Can t wait for the actual Era s tour #tserastourfilm

Med lysrør, fællesdans og sang er biografer verden over blevet forvandlet til en fest fremfor en stille afspilning af en film.

Taylor Swift har dog også på forhånd opfordret sine fans til at behandle biografoplevelsen som en koncert, og de ord er således blevet taget bogstaveligt.

For nogle heldige swifties blev biografoplevelsen ekstra magisk på premieredagen.

Her troppede superstjernen nemlig op i vilkårlige biografer og sagde hej til sine fans, inden koncertfilmen blev sat i gang, som det kan ses i videoen nedenfor.

#taylorswift #erastouroutfits #losangeles #theerastourfilm #erastourfilmpremiere #erastourfilmpremiere #erastourtaylorswift #taylornation original sound - ada papila @adapapila4 I LOVE HER #tstheerastour

Og mon ikke det også har løftet stemningen.

Koncertfilmen er optaget i løbet af Taylor Swifts første tre shows i The Eras Tour i august på SoFi Stadium i Californien, og giver alle hendes fans mulighed for at opleve den i alt 2 timer og 45 minutter lange koncert på det store lærred.

The Eras Tour, der er en rejse gennem sangerens albums, startede i marts i år og stopper først i slutningen af 2024.