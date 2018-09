Den amerikanske sygeplejerske Vilma Wong kunne ikke tro sine egne ører, da den unge lægestuderende Brandon Seminatore præsenterede sig for hende.

Navnet virkede bekendt, og et enkelt spørgsmål var nok til at bekræfte hendes mistanke. For de to havde mødt hinanden før, præcis det samme sted. Men 28 år forinden. Det skriver CNN.

Vilma Wong spurgte, om ikke Brandon Seminatores far var politimand, og det forvirrede den 28-årige lægestuderende. Hvordan kunne hun vide det?

Så huskede Brandon Seminatore, at hans mor havde været begejstret, da han i 2016 havde fortalt hende, at han skulle i praktik på Lucile Packard-børnehospitalet i Palo Alto, Californien.

Hun bad ham spørge efter en sygeplejerske ved navn Vilma, som havde taget sig af ham på afdelingen for for tidligt fødte, da Brandon kom til verden 10 uger for tidligt.

Brandon Seminatore var overbevist om, at sygeplejersken måtte være gået på pension, og havde derfor aldrig spurgt efter hende.

Men det var hun ikke. Pludselig stod Vilma Wong der. Lige foran ham på netop den afdeling, hvor hun havde taget sig af ham som lille baby.

»Det var en helt surrealistisk oplevelse at møde Vilma. Da Vilma genkendte mit navn, gik det for alvor op for mig, at jeg var en af de (for tidligt fødte, red.) babyer. Cirklen er sluttet, og nu tager jeg mig af babyerne sammen med den sygeplejerske, som tog sig af mig,« siger Brandon Seminatore i en pressemeddelelse fra hospitalet ifølge CNN.

Han er fuld af beundring over, at Vilma Wong kunne huske hans navn så mange år senere.

Vilma Wong blev ansat på hospitalets intensive afdeling for for tidligt fødte børn, tre år før Brendon Seminatore blev født.

Også hun var mildest talt overrasket over at se en af sine bittesmå patienter vende tilbage til afdelingen som lægestuderende mange år efter.

»Først var jeg nærmest i chok, men jeg er overlykkelig over at vide, at jeg tog mig af ham for næsten 30 år siden, og nu er han i lægepraktik på netop den afdeling, hvor han selv lå, da han blev født,« siger Vilma Wong.

Hospitalet har lagt historien om gensynet på Facebook, hvor opslaget er gået viralt med over 35.000 likes og næsten 5.000 delinger.