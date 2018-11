19-årige svenske Emma Hallberg er kommet i modvind, efter nogle af hendes følgere har 'afsløret', at hun lader som om, hun er sort.

'Afsløret' er dog ikke det rigtige ord, hvis man spørger modellen selv.

Emma Hallberg er en svensk Instagram-model med omkring 208.000 følgere. Hun deler mange selfies, der tydeligt viser hendes brune teint. Men sådan har den ikke altid været, skriver New York Post.

Modellen er nemlig hvid, selvom hun har en mørkere kulør end de fleste med lyserød hud. Den mørkere og mørkere hudfarve er ifølge hende selv et resultat af solen, fortæller hun i et interview med Buzzfeed.

Vis dette opslag på Instagram Just recorded my "At-Home Eyelash Extension Video" it will hopefully be up this week on my YouTube Used @colourpopcosmetics 'Afternoon Delight' Pressed Powder Bronzer , 'Black n' Brown' Precision Brow Pencil Lenses: @ttd_eye in 'caramel' use "emma" for money off Et opslag delt af EMMA HALLBERG (@eemmahallberg) den 12. Nov, 2018 kl. 12.41 PST

Men den hopper hendes mange følgere ikke på.

Flere beskylder hende for såkaldt 'blackfishing'. Blackfishing refererer til en situation, hvor en hvid person præsenterer sig selv som af blandet race på sociale medier for at give sig selv et særligt æstetisk udtryk, der skal give dem flere følgere.

Blackfishing ses ofte som den moderne inkarnation af 'blackface', som er den teatermakeup, som før i tiden gjorde hvide skuespillere til karikaturer af en sorte mennesker. Et eksempel er kritikken af Sorte Piet, som er julemandens hjælper i Holland. Her er der tradition for, at hollandske skolebørn - som primært er hvide - maler sig sorte i ansigterne og tegner en karikeret rød mund. Blackface er en praksis, som af mange sorte mennesker bliver opfattet som ufølsom.

Netop det at få flere følgere og generelt blive fremhævet for, hvordan hun ser ud, er noget, Emma Hallberg selv har oplevet.

Cultural appropriation 'Cultural appropriation' er en praksis, hvor personer fra en maroritetskultur adopterer elementer fra en minioritetskultur. Et eksempel er, når hvide vælger at få dreadlocks, som er en traditionel frisure for sorte. Den kulturelle tilegenelse af andre gruppers symboler er kan være et problem, fordi der er en skæv magtbalance, som er et resultat af kolonialisme og undertrykkelse fra mariotetsgruppen. Derfor adskiller cultural appropriation sig fra en ligeværdig, kulturel udveksling.

Hendes profil har blandt andet været en af de udvalgte af Instagram, der skulle fremhæve sorte modeller - en misforståelse, som Hallberg ikke har rettet.

Selv insisterer hun også på, at hun aldrig har farvet sin hud mørkere ved hjælp af f.eks. spraytan, men at hun derimod bliver naturligt mørk om sommeren.

»Jeg har aldrig påstået, at jeg er sort eller noget som helst andet. Jeg ser ikke mig selv som andet end hvid,« siger hun i interviewet med Buzzfeed.

Det har mange af følgerene dog svært ved at tro på. Flere påpeger, at hun har samme kulør på alle sine billeder - uanset årstiden, så det virker usandsynligt, at hun får sin farve fra solen.