Det har tilsyneladende ingen betydning for en kat, om det er dens ejer eller en fremmed person, som har været ubehagelig over for dens ejer, der fodrer den.

Ulig hunde viser katte ingen tegn på loyalitet i denne sammenhæng, ifølge et nyt, japansk studie.

Det skriver Live Science, ifølge Videnskab.dk.

I studiet, der er udgivet i tidsskriftet Animal Behavior and Cognition, testede forskere fra Kyoto Universitet 36 kattes loyalitet. 13 af kattene var huskatte, mens 23 kom fra kattecaféer (et japansk fænomen, hvor man kan tage på café og klappe katte og andre dyr, red.).

I eksperimentet delte forskerne op i to grupper:

’Hjælperne’

’Ikke-hjælperne’

I begge grupper så kattene til, mens deres ejere forgæves forsøgte at åbne en dåse og tage mad ud til dem.

Hos ’hjælper-gruppen’ hjalp en ven – i form af en skuespiller - til med at åbne dåsen.

I den anden gruppe nægtede vennen/skuespilleren at hjælpe vennen.

I et forsøg på at guide kattene til bedre at forstå meningen med skuespillet, havde man i begge grupper en tredje person med, der skulle sidde neutralt og hverken hjælpe eller afvise at hjælpe.

Efter ‘forestillingen’ skulle skuespilleren og den neutrale person i hver gruppe forsøge at fodre kattene, mens forskerne registrerede, hvilke katte der tog imod mad fra hver person.

Det viste sig, at kattene var ligeglade med, hvor de fik mad fra. Tidligere studier med hunde har vist, at hunde nægter at tage imod mad fra personer, der har afvist at hjælpe deres ejere.

Det betyder dog ikke entydigt, at hunde er mere loyale end katte, understreger forskerne.

Det er muligt, at kattene ikke forstod forsøget. Ingen tidligere studier har undersøgt, om katte evner at forstå andres mål og intentioner.

Selv hvis de gjorde det, er det ikke sikkert, at de har opfattet, at skuespilleren ikke hjalp deres ejer.

Forskeren Ali Boyle fra Cambridge Universitet i England har ikke taget del i studiet, men skriver i The Conversation, at katte har deres helt egen måde at tænke på. Det skriver Videnskab.dk.

Det er ifølge Boyle sandsynligt, at katte ikke forstår det sociale bånd mellem dyr og mennesker på samme måde, som hunde gør. Hunden blev nemlig tæmmet langt tidligere end katte.

Samtidig var næsten to tredjedele af kattene i studiet cafékatte, hvilket også kan have haft en indflydelse, da cafékatte muligvis er mere vant til at tilbringe tid blandt fremmede mennesker.

