Onsdag morgen er Anders Hemmingsens Instagram-profil blevet taget ned.

Influencerens profil er en af Danmarks absolut største med mere end 1,2 millioner følgere, men nu er den ikke længere mulig at tilgå på Instagram. Det er heller ikke muligt at søge den frem på det sociale medie.

Fejlmeldingen på profilen fra det sociale medie lyder, at siden ikke er tilgængelig, hvilket kan skyldes, at linket er i stykker, eller at siden er blevet fjernet.

Anders Hemmingsen selv håber dog, at der bare er tale om en fejl, der hurtigst muligt kan blive udbedret.

»Jeg er i kontakt med Instagram og Facebook og afventer deres svar. I mellemtiden vil jeg se et afsnit af Pyrus,« siger Anders Hemmingsen til B.T.

For et år siden oplevede Instagram store nedbrud, hvor brugere verden over i flere timer ikke kunne komme ind på deres profiler.

Dengang frygtede den populære influencer det værste.

»Min første tanke var, at nu var jeg blevet hacket – det var dét levebrød,« fortalte Anders Hemmingsen tilbage i oktober sidste år.

Så galt gik det dog ikke, da problemet var løst igen efter seks timer.

Og så galt går det forhåbentligt heller ikke denne gang for Anders Hemmingsen, der ud over sin bugnende Instagram-profil også har B.T.-podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.