'Det her er ikke kun virkelig lortet gjort over for mig, men også over for alle mine kunder'.

Sådan skrev designstudiet Atelier Sardin, som designer Sadaf Hayat står bag, mandag i en story på Instagram. Her viste hun et billede af en bluse, som hun har designet, og en bluse som Bestseller-mærket Object har lavet. Det, der har fået Sadaf Hayat op i det røde felt, er, at de to bluser er nærmest identiske.

Der er dog nogle få, men markante forskelle. Atelier Sardins originale bluse er således håndsyet og koster 1950 kroner, mens Objects kopi kun koster 359,95 kroner.

Atelier Sardin har tagget både Bestseller og Object i storyen, og i en senere story, som viser blusen på Objects hjemmeside, er beskeden fra Sadaf Hayat til modegiganten Bestseller ganske klar.

»Få fucking styr på jeres designteams,« skriver hun.

B.T. har været i kontakt med Sadaf Hayat, der har givet os tilladelse til at refere til sine stories.

Hendes opslag har mødt stor opbakning, hvor mange hylder Atelier Sardin for deres designs og for at at skabe bæredygtigt tøj. Omvendt langer de ud efter Bestseller og Object, og firmaet kaldes blandt andet for grådigt og ukreativt.

Hos Object ved de også godt, at den er helt gal.

De har været i kontakt med Sadaf Hayat for at beklage, og overfor B.T. fortæller Object-direktør, Pascal Gilbert, følgende i et skriftligt svar:

»I Object skal vi ikke designe, producere eller indkøbe tøj, der udnytter andres designindsats, hvilket er helt utvetydigt. Det gør vi løbende en stor indsats for at sikre, og vi er meget kede af denne sag. Derfor kan jeg kun beklage og undskylde, og jeg har allerede haft en dialog med SAF, hvor jeg også har tilkendegivet det,« siger han og fortsætter.

»Det er ikke godt nok, og vi undersøger nu, hvordan det, der ligner en klar fejl fra vores side, er sket.«

Det oplyser videre, at varen er fjernet fra deres hjemmeside, og de har sat gang i at få den fjernet fra øvrige salgskanaler.

Object er et af de 16 tøjmærker, der hører under Bestseller-koncernen, som ejes af Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen.

Sidste år kunne koncernen præsentere et rekordoverskud på 5,1 milliarder kroner.