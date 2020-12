Verdensstjernen Kim Kardashian West er ikke bleg for at dele billeder af sig selv i badetøj.

Noget, hun også gjorde i forbindelse med sin 40-års fødselsdag, som hun fejrede under varme himmelstrøg. Hvilket instruktør Judd Apatow nu laver sjov med.

For til billederne, hvor Kardashian blot er iført en beige bikini og en bordeaux bandana, skriver hun 'this is 40' (sådan ser 40 ud, red.), og det har fået Apatow til tasterne.

Han har nemlig lavet en film med præcis den titel. 'This is 40'.

I don’t remember this part of the movie. https://t.co/rLm1lY707V — Judd Apatow (@JuddApatow) December 9, 2020

Til realitystjernens billedsamling skriver han: 'jeg kan ikke huske den her del af filmen'. Noget som mere end 31.000 har syntes godt om i skrivende stund.

Judd Apatow er kendt for komedier, og foruden 'This is 40', som han lavede med sin skuespillerinde-kone, Leslie Mann, har han lavet hits som 'Knocked up' og 'Bridesmaids'.

Judd Apatow med sin kone Leslie Mann. Foto: Jean-Baptiste Lacroix Vis mere Judd Apatow med sin kone Leslie Mann. Foto: Jean-Baptiste Lacroix

Efter sigende skulle Kim Kardashian West have vist filmen 'This is 40' ved sin fejring, der fandt sted på Tahiti.

Flere folk kritiserede stjernen for at have rejst under coronapandemien, lige som mange mente, det var ufølsomt at skilte med sin rigdom, som hun gjorde, med billederne fra festlighederne.