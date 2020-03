Corona-kampen gælder alle mennesker, og skuespillerinden Stephania Potalivo har valgt en noget alternativ måde at holde folk på afstand.

På sin instagram-profil har hun delt et billede, hvor hun har smidt sine bukser.

Billedet viser den 33-årige Potalive ude i naturen, hvor hun så har sat sig på hug.

En situation, der nu er blevet foreviget på et billede, hun har delt med alle sine følgere på Instagram. Se billedet nederst i artiklen.

'Jeg gør, hvad jeg kan, så folk holder afstand, når jeg er ude og gå tur,' lyder det i teksten, som følger med billedet.

Til de nysgerrige, som måske gerne ville have et glimt af Potalivos bagdel, må man dog finde sig i, at det ikke er det hele, der er blottet for beskueren.

Der er nemlig sat en lille firkant hen over, så det er instagram-venligt.

Opslaget har vakt lykke hos flere forskellige kendisser, kan man læse på i kommentarfeltet.

'Nemlig girl,' skriver reality-kendissen Linse Kessler efterfulgt af grinesmileyer.

Andre der også finder Potalivos opslag underholdende er skuespillerinden Neel Rønholt og Mads Langers kone, Julie Lillelund. Sidstnævnte lægger ikke skjul på begejstringen.

' Jeg elsker dig,' skriver hun i sin kommentar.

Om Stephania Potalivo er blevet inspireret af eksempelvis tv-vært Joakim Ingversen, der midt i corona-krisen også har smidt tøjet på samme sociale medie, fortæller historien ikke noget om.