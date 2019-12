Er du nogensinde stødt på en af de der famøse chefer fra helvede? Det er canadiske Anesti Danelis.

Han arbejdede indtil for nogle dage siden på en Starbucks-café i Toronto. Det var, indtil han på meget kreativ vis sagde op. Han havde nemlig skrevet en sang til anledningen.

Og den faktisk ganske catchy sang optrådte han med på sin sidste vagt. En optræden, der blev optaget, og som nu er gået viralt:

»Hej allesammen, må jeg få jeres opmærksomhed for et kort øjeblik?« siger han indledende i videoen, inden han forklarer, at han har arbejdet op kaffebaren et par år efterhånden.

»Det har været fedt at arbejde med skønne kollegaer og at se alle jeres (gæsternes, red.) skønne ansigter hver dag. Jeg har skrevet en sang til min manager, som jeg håber, I vil nyde,« siger han.

Med sin guitar i hånden begynder han at synge første vers af sin sang:

»Kære manager, jeg har arbejdet her så længe. Jeg har noget, jeg vil fortælle dig, så jeg tænkte, jeg ville sige det med en sang,« lyder det, inden han når til omkvædet:

»Fuck det her, jeg siger op. Fuck det her sted, jeg siger op. Jeg vil ikke arbejde for nogen, der behandler deres medarbejdere som lort.«

So I quit my job today... through the power of music ✨

Andet vers handler om, at han har fået et nyt job, og at det godt kan være, at han egentligt er vagtsat yderligere ti dage på Starbucks, men at han ikke agter at møde op.

Herefter synger han omkvædet endnu engang, før han når til C-stykket, hvori han afslører, hvorfor har han fået nok af Starbucks. Hold vejret - det er lidt langt og kringlet:

»Jeg kommer til at savne mine kollegaer, mine dejlige kunder, men du kan tage dengang, du forsøgte at få virksomheden til at fyre mig for noget, du selv havde bedt mig om, og dengang, hvor du sagde, jeg kunne arbejde mig hen imod en forfremmelse og dernæst lo til mit ansigt og sagde, at jeg aldrig ville blive forfremmet, og stikke det op i dit store røvhul. Undskyld venti (kaffekopsstørrelse på Starbucks, red.) røvhul. For jeg siger op!«

Sangen blev mødt med klapsalver og lystige tilråb fra gæsterne. Og samme applaus har han da også modtaget på Facebook og Twitter, hvor folk roser ham for den anderledes opsigelse.

'Helt og aldeles herligt,' skriver en bruger. En anden kommer dog med et ganske relevant spørgsmål: Var manageren overhovedet til stede og kunne overvære opsigelsen?

'Missede min manager med en time. Hun går altid tidligt, og hun kommer også for sent, så jeg sendte bare videoen i en gruppechat (for medarbejderne, red) og taggede hende. Dernæst smed hun mig ud af chatten. Så uhøfligt,' svarer Anesti Danelis.

Til historien hører i øvrigt, at Anesti Danelis på sine profiler på Facebook og Twitter beskriver sig selv som 'en komikerfyr', der skriver sange.

Derfor er det måske ikke helt så overraskende, at netop han leverer sin opsigelse med en sang.