Når man siger 'Mark Hamill' og 'droner' i samme sætning, tænker de fleste nok på hans rolle som Luke Skywalker i Star Wars.

Men nu bliver det billede måske udfordret.

Mark Hamill skal nemlig være ambassadør for det såkaldte UNITED24, der er en slags fundraiser for det ukrainske militærs droneprojekt.

Det skriver CNN.

Honored to be an Ambassador for the Army of Drones and to help President Zelenskyy and the people of Ukraine in any way possible

Det skete torsdag over et online videoopkald, hvor den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj viste sin glæde overfor Mark Hamills støtte til Ukraine siden Rusland invaderede landet.

»Mark, du er den første ambassadør til at hjælpe Ukraine med at skaffe penge til vores forsvarende styrker,« lød det fra Volodymyr Zelenskyj.

»For det ukrainske folk betyder det meget. Ligesom i Star wars vinder det gode over det onde, og lyset vil vinde over mørket.«

Til det svarede Mark Hamill:

»I denne lange og ulige kamp har Ukraine brug for løbende support. Derfor er jeg stolt over at præsident Zelenskyj spurgte mig om at blive ambassadør for dronehæren.«

UNITED24 skal finansiere indkøb af droner, deres reparation og pilotuddannelserne.