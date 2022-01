Det er svært at undgå.

For hvis man har været på Facebook og Twitter i den seneste stykke tid, så er man højst sandsynlig stødt på små gule og grønne firkanter. Stablet ovenpå hinanden.

Men det er hverken vendespil eller fire på stribe – det er ordspillet: Wordle.

Et spil, der handler om at gætte dagens ord på fem bogstaver på maksimalt seks forsøg.

Spillet har spredt sig i allerhøjeste grad igennem det seneste år og kan have kurs mod at blive det nye Wordfeud.

Spillet er gået fra at have 90 daglige spillere tilbage i november 2021 til 300.000 i begyndelsen af ​​januar i år, og nu til over to millioner brugere i den seneste weekend.

»Det er helt åndssvagt, hvor populært det er. Tit når jeg anmelder spil, så er det triple-A-spil (spil fra en stor spilkoncern). Men dem jeg ender med at bruge mest tid på, det er de her spil Wordle og Wordfeud,« lyder det fra spilekspert Thomas Bense fra Pixel.tv.

Wørdle #11 5/6



⬛

»Det er en stor force, at det er nemt at gå til. Det er sindssygt simpelt, og man forstår det med det samme. Det, der også er sjovt, er netop den her blæreværdi med ens venner og kollegaer.«

For blæreværdien er til at føle på.

Hvis man har svaret rigtigt på dagens ord, så kan man dele sin bedrift på de sociale medier i håb om at have klaret dagens ord bedre end venner og kollegaer.

»Det er det her med, at man kan sige til sine kollegaer, 'hov jeg klarede det på tre', der kan lidt. Det har en sindssyg blæreværdi. Det er hjernegymnastik, hvor man kan sammenligne sig med andre,« fortæller Thomas Bense.

Sådan ser Wordle ud. Foto: STEFANI REYNOLDS

Spillet minder i den grad om det gamle brætspil 'Mastermind'.

I Wordle skal man gætte et engelsk ord på fem bogstaver. Man har maksimalt seks gæt, og når man har skrevet et bud på et ord i ordbogen, fortæller spillet, hvor mange bogstaver ens ord har til fælles med det ord, man skal gætte, og om bogstaverne er på det rigtige sted i ordet.

Skaberen af spillet Josh Wardle, som er en softwareingeniør i Brooklyn, lavede spillet til sig selv og sin ordspilselskende samlever. Og efter at de havde spillet det alene i flere måneder, blev det introduceret til familien, og derfra røg det hurtigt ud til hele verden.

Med den store eksponering har det simple spil derfor også været udsat for en del kopieringer, lyder det fra Thomas Bense.

»Udfordringen er, at der er kommet så mange kopier af det. Ham, som har lavet det, er en lille selvstændig programmør og er gået med det selv. Så jeg håber, at han får arbejde i et stor firma.«

»Men den her type spil er helt klart kommet for at blive. Og han har været utrolig heldig med, at folk har delt det.«

Apple er nu også gået ind i sagen og har bedt de pågældende om at fjerne piratkopierne af spillet.

Wordle bruger kun engelske ord, men der findes allerede en dansksproget version kaldet Wørdle.