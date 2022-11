Lyt til artiklen

En sælunge er blevet spottet ved Københavns Roklub i Sydhavnen i København.

Tidligere har der også været en anden spættet sæl i de københavnske kanaler. Den fik kaldenavnet 'Sluzy', da den primært opholdt sig i vandet ved Sluseholmen i København.

Men det er ikke så ualmindeligt, som man måske skulle tro at spotte en sæl i de københavnske kanaler, fortæller marinbiolog Jens Peder Jeppesen.

Særligt ikke eftersom sælbestanden er stigende, og fordi sæler ikke er bange for mennesker.

Mennesker flokkes for at se sælungen.

»De er de steder, hvor der er fisk. Og Øresund er rigt på særligt sild,« fortæller han.

Sildene skal nemlig passere Øresund, når de skal gyde.

En sæl skal spise en del fisk for at opretholde sin kropstemperatur på 37 grader.

De skal derfor spise mellem 2 og 4 kilo fisk om dagen.

Ud fra videoen kan Jens Peder Jeppesen se, at der er tale om en spættet sæl, samt at der formentlig er tale om en sælunge.