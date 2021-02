'Tank' og 'Wonder woman' er to af de mange titler, som en kvinde fra Skotland er blevet tildelt af forskellige mennesker på sociale medier, efter en video er gået viralt.

I videoen kan det ses, hvordan kvinden simpelthen skubber en lastbil, der er kørt fast på en sneglat vej, op ad en bakke.

Og selvom kvindens bemærkelsesværdige aktion kan lede tankerne hen på superhelte, så er hun en ganske almindelig borger under navnet Charlene Leslie fra byen Cowdenbeath.

Hun er bare hjælpsom af sind, og havde aldrig forestillet sig, at øjeblikket blev filmet og herefter set af tusindvis af mennesker på internettet:

»Jeg ville aldrig bare se til, når jeg ser nogen er i problemer. Jeg formoder, at det jeg gjorde måske var ret farligt, men heldigvis kom lastbilen sikkert op ad bakken. I momentet tænkte jeg slet ikke over risikoen, som jeg løb. Jeg ville bare hjælpe,« siger hun til skotske The Sun.

Lastbilen var kørt fast i et voldsomt snevejr, der opstod i forbindelse med det kuldefrembrud, der gav Storbritannien de laveste temperaturer siden 1995. I Skotland blev der målt -22,9 grader, mens der også faldt over 20 centimeter sne flere steder.

Charlene Leslie var på vej til det lokale supermarked med to af sine børn og deres hund, da hun så lastbilen i nød. Episoden opstod dog af, at en anden bil også var kørt fast længere fremme. Her hjalp flere andre til med at skubbe bilen i gang, mens Charlene Leslie ene mand tog sig af lastbilen.

»Jeg kan slet ikke forstå al den opmærksomhed, som jeg har fået. Jeg mener simpelthen, at det er ens pligt at hjælpe andre, der er i knibe.«

Grahams, mejerivirksomheden, hvis lastbil, der kørte fast, har sidenhen valgt at belønne kvinden med et års forbrug af gratis mejeriprodukter fra virksomheden. Og selvom kvindens heltemod nu belønnes, så kan ejeren af mejerivirksomheden, Robert Graham Senior, ikke anbefale andre, at gøre det samme:

»Selvom hun er en ægte superhelt, så kan jeg ikke anbefale andre at følge hendes adfærd af helbreds- og sikkerhedsmæssige årsager.«