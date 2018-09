Verdens førende forskere bliver klogere og klogere på, hvorfor vi har behov for at sove, hvorfor vi drømmer, og hvad drømmene betyder.

Sidstnævnte spørgsmål er den australske terapeut Martina Kocians ekspertise, og hun redegjorde for nylig i tv-programmet 'Today' for, hvad de fire hyppigst tilbagevendende drømme betyder.

Fælles for alle fire drømme er, at de har noget ubehageligt over sig, og somme tider kan være deciderede mareridt. Det er: at falde, at skulle til eksamen, at tabe tænderne og at blive jagtet.

»At falde betyder som regel, at vi føler os magtesløse, eller at vi er ude af kontrol i vores vågne liv,« siger Martina Kocian, som har fået tilnavnet 'drømme-doktoren'.

Når vi drømmer om at tabe tænderne, handler det som regel om forandringer i det vågne liv. (Modelfoto/Scanpix)

Nogle mennesker oplever disse drømme som noget positivt og nyder ligefrem følelsen af at falde. Det betyder, at man ikke er bange for forandringer og har det fint med at give slip, siger hun.

En anden drøm, som de fleste mennesker oplever flere gange i løbet af livet, er drømmen om at tabe sine tænder. Den handler om at udvikle sig.

»Tænder repræsenterer forandringer i det vågne liv. Man skifter sine babytænder ud med voksentænder, så der er en udviklingsfase. Når tænder falder ud, signalerer det, at vi føler angst eller ikke er særligt trygge ved en forandring i livet,« siger Kocian.

En ud af fem personer oplever at drømme om at skulle til en eksamen, de ikke har forberedt sig til, og det betyder som regel, at man ikke føler sig kompetent eller selvsikker nok til at bevæge sig videre til næste fase af livet.

Drømme om at blive forfulgt skræmmer de fleste af os fra vid og sans. Årsagen til dem er heller ikke behagelig. De er nemlig et tegn på, at vi ikke har formået at se nogle vigtige ting i øjnene. (Modelfoto/Scanpix)

Det kan dog også simpelthen betyde, at man ikke har forberedt sig godt nok på en begivenhed i det vågne liv og derfor stresser over det i søvne, siger drømme-doktoren.

Den sidste type drømme, hun omtaler i tv-programmet, er dem, der handler om at blive forfulgt. Dem har vi heldigvis ikke, fordi nogen er efter os i virkeligheden.

»Når vi bliver forfulgt, betyder det som regel, at vi ikke kan se et problem i øjnene, eller at vi undgår en konflikt i det vågne liv,« siger Martina Kocian.

