Den 48-årige rapper Snoop Dogg har aldrig stemt ved et præsidentvalg, men det vil han altså lave om på nu.

At han har aldrig har stemt før, skyldes en helt særlig omstændighed.

»I mange år har jeg troet, at jeg ikke kunne stemme, fordi jeg tidligere er dømt for en forbrydelse. Jeg har aldrig stemt før. Men i år vil jeg gøre det. Jeg kan ikke holde ud at se den tåbe (Donald Trump, red.) være præsident i et år mere,« fortæller Snoop Dogg i radioprogrammet 'Real 92.3's Big Boy's Neighborhood'.

Snoop Dogg, hvis borgerlige navn er Calvin Cordozar Broadus, har en broget fortid. Da han var teenager, blev han medlem af den kriminelle bande Crips, og kort efter blev han anholdt for kokainbesiddelse. Dette fik han seks måneders fængsel for.

Og det var da heller ikke sidste gang, at Snoop Dogg stiftede bekendtskab med lovens lange arm. I 1996 sad han i en bil, hvor der blev affyret skud mod et medlem fra en rivaliserende bande. Det endte i drab, men Snoop Dogg blev frikendt for mordet, da politiet ikke kunne bevise, at det var ham, der affyrede våbnet.

I dag er Snoop Dogg en verdenskendt rapper, og nu har han altså besluttet sig for at bruge sin stemme ved præsidentvalget i november.

I radioprogrammet opfordrer han alle til at stemme, og han forklarer, at han aldrig ville opfordre andre til at gøre det, hvis ikke han selv gjorde det.

»Vi bliver nødt til at gøre en forskel. Jeg kan ikke bare tale om det uden at gøre noget ved det,« fortæller han.

I programmet, der blev sendt i torsdags, fortæller Snoop Dogg også, at han støtter den aktuelle kampagne 'Black Lives Matter', som er startet på baggrund af drabet på George Floyd.

Snoop Dogg har ikke deltaget fysisk i demonstrationerne, da han har opfordret folk til at blive hjemme på grund af coronavirussen.

»Jeg vil gerne være et forbillede,« fortæller Snoop Dogg.

I stedet har han støttet kampagnen hjemmefra, hvor han har brugt de sociale medier samt lavet musik for at sætte fokus på problemet.