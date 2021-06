Efter flere år med massiv kritik har Snapchat nu valgt at droppe en stærkt kritiseret funktion.

»Intet er vigtigere for os end vores brugeres sikkerhed,« lyder det.

Ifølge NRP har skaberne af det sociale medie sagt farvel til sit såkaldte 'fartfilter', hvor brugerne har kunnet registrere og dele, hvor hurtigt de bevægede sig.

Det er en funktion, der blev indført i 2013 – men det er også en funktion, der i årevis har været udsat for stærk kritik, fordi fartfilteret er blevet sat i forbindelse med flere alvorlige og dødelige bilulykker i USA:

I 2015 blev en bilist hjerneskadet efter et sammenstød.

Også i 2015 blev tre kvinder dræbt i en ulykke.

I 2016 døde fem personer i en højhastighedsulykke.

I 2017 registrerede tre unge mænd en fart på knap 200 km/t på Snapchat, inden de ramte et træ. Alle omkom.

Ulykkerne har samtidig betydet, at Snapchat har været genstand for flere søgsmål og erstatningssager – og i takt med at kritikken er steget, har Snapchat løbende justeret på funktionen og gjort den sværere at bruge.

Men den er altså ikke blevet fjernet helt før nu.

Som Joel Feldmand, stifter af en organisation, der har kæmpet for at få fartfilteret fjernet, udtrykker det: »Liv vil bliver reddet, ulykker vil blive forhindret, men advokaten i mig siger: 'Gud, hvorfor har det taget så lang tid.«

En anden advokat, Michael Neff, repræsenterer flere familier, der har mistet familiemedlemmer og derfor har lagt sagt an mod Snaphat. Han siger, at Snapchats kovending ikke ændrer noget i den henseende.

Sådan har fartfilteret eksempelvis kunnet se ud. Vis mere Sådan har fartfilteret eksempelvis kunnet se ud.

»Det vil uden tvivl skabe større sikkerhed på vejene i fremtiden, men det råder ikke bod på Snapchats beslutning om at skabe og udrulle filteret i første omgang. Vi ser nu frem til den dag, hvor vi skal i retten og jagte retfærdighed for dem, der har lidt unødvendige tab,« siger han.

Snapchat nævner ikke noget om dødsfald eller sagsanlæg i forbindelse med beslutningen om at fjerne fartfilteret. Det lyder:

»I dag bliver funktionen knap nok brugt af Snapchat-brugerne, og set i det lys har vi valgt at fjernte den helt.«

Selskabet oplyser, at man allerede er begyndt at fjerne funktionen, men at det kan vare et par uger, inden det slår igennem hos alle de 500 millioner månedlige brugere.