Dræb din familie. Sig undskyld til Victor. Skriv til mig kl. 02.00.

Sådan lød de ‘challenges’ - udfordringer - som Mette Lang fandt på sin datter, Steffanies mobiltelefon. Fra det nye skræmmende fænomen på de sociale medier, Momo.

»Blot til info og advarsel!!,« skriver hun i et opslag på Facebook, som på under et døgn er blevet delt og kommenteret flere tusind gange.

»Der har lige været en masse omkring denne figur Momo, som udfordrer og presser børn og endda så langt ud, at nogle børn har begået selvmord.

Steffanie har nu hørt fra denne Momo og blev noget bange,« skriver Mette Lang.

Fænomenet 'Momo Challenges' begyndte at florere i sommer og går ud på, at børn og unge kontakter nogen, der udgiver sig for at være dukken Momo på sociale medier.

Den skræmmende figur giver dem derefter en serie udfordringer, som de skal udføre. Hvis ikke, truer afsenderen børnene.

»Jeg ved, hvor du bor,« står der bl.a. i de sms’er, som Mette Langs datter modtog.

Udfordringerne er typisk farlige og involverer selvskade. I de få måneder, hvor Momo har spøgt, mistænkes fænomenet for at være skyld i foreløbig tre selvmord.

Så der er god grund til at advare.

Ifølge kommentarerne på Facebook har bl.a.Slagelse Kommune valgt at gøre det.

Under overskriften ‘Børn skal passe på Momo på de sociale medier’ henviser de på hjemmesiden til den artikel, som B.T. bragte for få dage siden.

Men Mette Langes datter passede tilsyneladende ikke godt nok på.

»Hvor er det sygt!!! I har forhåbentlig meldt det til politiet??« står der i en af de mange kommentarer.

Andre maner dog til besindelse:

»Det er klart, at dette er meget ubehageligt,« skriver en anden, som dog tror, at der står amatører bag.

»De professionelle i denne ‘challenge’ er meget mere ubehagelige og afpressende,« lyder kommentaren videre.

Amatører eller ej, er der al mulig grund til at tage advarslen alvorligt.

»Husk nu for pokker at være opmærksom på, hvem jeres børn skriver med. Nogen finder det desværre spændende i starten og kan til sidst ikke komme fra den igen,« slutter Mette Lang sit opslag.