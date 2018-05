Hvordan ville du reagere, hvis der pludselig tikkede et brev ind til fra verdens mægtigste mand?

Nogle ville måske begynde at hyperventilere, men den amerikanske skolelærer Yvonne Mason fra storbyen Atlanta tog det helt roligt, da hun i starten af maj modtog et brev fra præsident Donald Trump omkring sikkerhed i forbindelse med skoleskyderier.

Hun læste brevet, og så begyndte det ellers at krible i hendes kyndige lærerfingre. Så hun greb fat i en kuglepen og begyndte at rette fejl - som var det enhver anden stil, en elev havde afleveret.

‘‘Føderal’ er kun med stort begyndelsesbogstav, når det bruges i forbindelse med et egenavn, som f.eks. navnet på et agentur,’ har hun eksempelvis skrevet som note i et hjørne, mens hun også har rettet adskillige andre grammatiske fejl.

Efterfølgende har hun taget et billede brevet med alle sine rettelser og delt det på Facebook. Her begyndte det pludselig at gå viralt med tusindvis af likes og delinger.

‘Fik et brev fra Hr. Trump. Sender det tilbage i morgen,’ lyder den tilhørende tekst.

Ifølge New York Times, der først opdagede brevet og tog en snak med Yvonne Mason, gik den 61-årige lærerinde på pension sidste år. Men hun har endnu ikke helt sluppet rollen.

»Det var et dårligt formuleret brev. Jeg tolererer ikke dårlig skrift. Hvis man er i stand til at gøre noget bedre, så bør man gøre det bedre,« siger hun bestemt.

Hun forklarer, at hun fik brevet, fordi hun selv havde skrevet et brev til Donald Trump i første omgang. Her havde hun opfordret ham til at besøge familierne til alle de 17 mennesker, som døde i skoleskyderiet i Florida tilbage i februar.

»Jeg skal være ærlig og sige, at jeg havde skrevet til dem (Det Hvide Hus, red.) i vrede. Jeg syntes, han skyldte det til de sørgende familier,« forklarer Yvonne Mason, der selv stemmer på Trumps politiske modstandere, Demokraterne.

Det Hvide Hus har ikke vendt tilbage på New York Times’ forespørgsel på en kommentar.