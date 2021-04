Et minut.

Det var nogenlunde så længe, at Sri Lankas nye 'Mrs. World'-vinder, Pushpika De Silva, nåede at være iført sin krone, da hun søndag vandt den berømte skønhedskonkurrence.

Kort efter hendes sejr blev annonceret valgte landets forhenværende vinder, Caroline Jurie, nemlig at gå hen og flå kronen af den nyeste sejrsdame.

Og nu er der så nyt i den opsigtsvækkende sag. Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie blev Caroline Jurie nemlig torsdag anholdt for 'tyveriet' og for at have forvoldt skade på Pushpika De Silva, da kronen blev flået af hendes hoved.

Inden Caroline Jurie stjal kronen fra Pushpika De Silva, fortalte hun publikum, hvorfor hun ikke mente, at sidstnævnte fortjente sejren.

»Der er en regel, som forbyder kvinder, der har været gift, og som er skilt, i at vinde, så jeg gør, hvad der er rigtigt og giver kronen til andenpladsen,« sagde Caroline Jurie og placerede kronen på deltageren, som blev nummer to i skønhedskonkurrencen.

Pushpika De Silva skrev efterfølgende et langt opslag på Facebook, hvori hun rasede over Caroline Jurie, og hvor hun også påpegede, at hun ikke er en skilt kvinde, men en separeret kvinde.

Hun skrev endvidere, at hun efter hændelsen måtte på hospitalet, fordi hun havde fået skader i hovedet, da Jurie rev kronen af hende.

Siden opslaget har Pushpika De Silva deltaget i en pressekonference, hvor hun udtalte, at hun ville gå rettens vej, fordi hun føler, at Caroline Juries handling var 'urimelig og fornærmende'.

Om det er hende selv, der har anmeldt episoden til politiet, melder historien ikke noget om, men ikke desto mindre blev Jurie altså anholdt torsdag.

Det samme gjorde en anden srilankansk model, som var involveret i 'krone-tyveriet' på scenen.

»Caroline Jurie og modellen Chula Padmendra er blevet anholdt som følge af hændelsen søndag,« siger politiets talsmand til BBC.

»De er sigtet for at have overtrådt straffeloven og for at gøre simpel skade på en andens legeme,« fortsætter han.

Ifølge BBC er Caroline Jurie og Chula Padmendra blev afhørt i sagen, og de er begge blevet løsladt på kaution.

Næste skridt i sagen er 19. april, hvor der er retsmøde i sagen.