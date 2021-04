To skilsmisseforældre, en bonusmor og en søn i samme rum førte til tårer og en million visninger på Facebook.

Sangeren Micky Skeel har nemlig valgt at konfrontere sine forældre med sin oplevelse af deres skilsmisse med sangen ‘Hvis Bare Jeg Kunne Se’.

»Det startede som en sang for mig, men nu kan man sige, at den er allemandseje, da rigtig mange har taget den til sig.«

Selvom den 32-årige sanger er kommet godt på den anden side af forældrenes skilsmisse og selv er blevet far, er det netop også grunden til at sangen i det hele taget er blevet til.

»Jeg er et sted i mit liv, hvor det går godt. Så jeg tør dele mine følelser nu.«

For Micky Skeel fik inspirationen og modet dog et ekstra skub af en samtale med sin mor for et par måneder siden.

Her delte han sine tidlige minder fra forældrenes skilsmisse, hvor han og broren sad i bilen og ventede, mens de skændtes uden for.

»Det var min opfattelse, men min mor fortalte mig, at de faktisk ikke havde skændtes uden for bilen. De talte om alt det praktiske, der skulle ordnes. Det er et eksempel på, at hvis vi bare var blevet involveret noget mere, var det nok ikke blevet en kæmpe historie i mit hoved.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Micky Skeel (@mickyskeel)

Selvom skilsmissen ligger 20 år tilbage, og ægteskabet mellem Micky Skeels far og hans ‘nye’ kone er længere end ægteskabet med moren var, er der stadig mange følelser omkring den skelsættende episode.

Og som om det ikke var nok, kommer den unge Micky Skeel til at møde endnu en stor sorg, da han mister sin mormor samme år. Derfor har hun også fået en plads i den virale sang.

»Jeg har to traumer i mit liv, og de har fået en plads i sangen.«

»For mig er det dog ikke en sørgelig sang, men den handler om at være sårbar. Den skal vise, at uanset, hvad man gennemgår i livet, så vil der altid være en anden side. Alt bliver bedre.«

Foto: Facebook Vis mere Foto: Facebook

Sårbarheden er også noget, der har ramt næsten 38.000 mennesker på Facebook.

De har tilkendegivet både offentligt og privat, at de kan relatere til de glæder og sorger og alt derimellem, som store livsbegivenheder som skilsmisse, dødsfald og meget andet bringer med sig.

»Jeg er virkelig rørt over reaktionerne. Det gælder både de åbne kommentarer, men især også de private beskeder, jeg har modtaget.«

»Folk skriver fortroligt til mig om, hvordan min sang har rørt dem. Det sætter sig dybt hos mig. Der er flere, som deler ting, de ikke har delt med nogen.«

Foto: Micky Skeel Vis mere Foto: Micky Skeel

I videoen har Micky Skeel samlet sin mor, far og farens kone til at reagere på sangen.

»Det er en idé, jeg har haft længe, men den er bare aldrig blevet til noget. Jeg skriver meget personlige sange, og mine forældre lytter altid med.«

Til at starte med var ideen at filme forældrenes reaktion hver for sig, men da det kom til stykket gav det mening at optage en samlet reaktion.

»Man kan jo aldrig planlægge sig ud af det hele. Men det blev både personligt og meget ægte, som man kan se i videoen. Det hele gik op i en højere enhed, hvor der både var krammere og tårer. Det viser også, at der kom noget positivt ud af skilsmissen.«