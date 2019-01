‘Er det mig, der er en sur, snerpet far, eller er det upassende som bare fanden, at Netto-kassedrengen på måske 17 år har inviteret sin jævnaldrende kammerat ind til hyggesnak i arbejdstiden?’

Sådan spørger Silas Holst sine følgere på Instagram efter en episode i sin lokale Netto.

Og det var ikke bare en almindelig hyggesnak, Silas Holst og de andre kunder i køen var vidner til.

De to unge drenge brugte nemlig ord, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på den kendte danser og skuespiller, der stod med sin fireårige datter i hånden.

Ifølge Silas Holst ignorerede ekspedienten kunderne, mens han scannede varer og havde en samtale med vennen, der havde følgende ordlyd:

‘Nej bro', jeg knepper hende bare' 'Åh, bøsse!' "Hva' man', jeg er ik' en klam bøsse!! Wallah, bro, luder!’

Silas Holst var chokeret over deres opførsel. Især fordi han stod med sin lille datter, der vendte sig undrende mod ham.

»Hun sagde: ‘Far, det var et sprog, vi ikke forstod.’ Jeg tror, hun troede, de snakkede et andet sprog, fordi hun ikke forstod deres ord,« siger Silas Holst til B.T. og fortæller, hvordan han svarede datteren:

»Jeg sagde bare, de snakkede om deres arbejdsdag. Jeg gad ikke forklare, hvad luder betød. Det havde jeg ikke lige overskud til.«

Silas Holst valgte ikke at konfrontere ekspedienten, da han ikke vidste, hvad reaktionen ville være fra hans side.

»Men hvis jeg ikke havde min datter med, havde jeg blandet mig til hver en tid,« siger Silas Holst.

Han kiggede rundt i køen og kunne se, at der heller ikke var andre, der reagerede på de to drenges upassende snak, og han tænker, det er fordi, mange efterhånden er vant til det. Silas Holst synes dog, det er helt ved siden af:

»Man skal bare vide, når man er på arbejde, er man på arbejde, og så må man gemme weekendsnakken til weekenden.«

Oplevelsen ærgrer den 35-årige Silas Holst, da han normalt ‘er på toppen over’ sin lokale Netto-butik, der ligger på Frederikssundsvej i det nordvestlige København.

Han holder ofte foredrag om det med at snakke ordentligt til hinanden især i det offentlige rum, fortæller han:

»Og der bruger jeg faktisk min egen Netto som eksempel på, hvordan man får et smil på læben, når man taler med ekspedienterne, fordi de er høflige. Og derfor irriterer det mig endnu mere.«

Han fortæller, at de normalt er meget opmærksomme og dygtige i Husum-Netto, som han kalder den.

Derfor håber han ikke, han skal vidne den opførsel igen.

»Jeg bliver rasende, hvis jeg kommer derned og oplever det igen - så bliver jeg en meget sur og snerpet mand,« siger Silas Holst.

B.T har forelagt Silas Holsts udlægning af episoden for Nettos distriktschef for området Nicolas Iseli Wulffeld, der har sendt et skriftligt svar.

»Hvis dialogen er foregået som beskrevet, er det naturligvis fuldstændig uacceptabelt.«

»Den manglende fokus på kunden og den sprogbrug, Silas Holst og hans datter har overværet i Netto Husum, tager vi som virksomhed skarp afstand fra,« skriver distriktschefen og fortsætter:

»Jeg vil benytte lejligheden til at tale med butikspersonalet om, at fokus naturligvis skal være på kunderne og ikke på private samtaler.«

»Vi beklager hændelsen og tilstræber, at en lignende situation ikke kommer til at gentage sig i fremtiden.«