Tv-serien 'Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story' om seriemorderen Jeffrey Dahmer er blevet et kæmpe hit på Netflix.

Så stort et hit, at man nu kan købe halloween-kostumer af seriemorderen på sider som eBay.

Det har fået flere på det sociale medie Twitter til at reagere.

»Jeg synes, at det er at gå for langt at klæde sig ud som Jeffrey Dahmer,« skriver en bruger på Twitter.

Mom of Jeffrey Dahmer victim slams serial killer's 'evil' Halloween costume

»Hurtig påmindelse om, at Jeffrey Dahmer var en virkelig person, der virkelig dræbte folk,« skriver en anden.

Nu melder en af ofrenes mødre sig på banen, og fortæller, hvad hun synes om folk, der klæder sig ud som manden, der dræbte hendes søn.

Shirley Hughes, mor til den døve og stumme Tony Hughes, føler sig traumatiseret over at Netflix-seriens store popularitet, for slet ikke at nævne at opleve at folk klæder sig ud som hendes søns morder.

Det skriver amerikanske TMZ.

Shirley Hughes, mor til ofret Anthony Hughes, i 1992.

De fleste store detailbutikker i USA har nægtet at sælge Jeffrey Dahmer-kostumet. Det har fået flere til at gå på eBay for at købe et Jeffrey Dahmer-kostume.

Det er for dårligt, mener Shirley Hughes. Hun mener, at det er problematisk, at Netflix og eBay-forhandlere tjener penge på Jeffrey Dahmer, uden at ofrenes familier ser skyggen til de penge, de tjener.

Hun siger samtidig, at hvis Netflix ikke havde valgt at streame showet, ville ofrenes familier ikke blive retraumatiseret, og der vil heller ikke være folk, der solgte Jeffrey Dahmer-kostumer.

Jeffrey Dahmer var en seriemorder, der slog 17 ofre ihjel. Han blev anholdt af politiet i 1991, kom i fængsel på livstid i 1992 og blev slået ihjel i fængslet i 1994.

Netflix har i år udgivet en serie om Jeffrey Dahmer, som flere af ofrenes familier har kritiseret.