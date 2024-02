Et par fyldige, runde baller.

Sådan nogle er Serena Williams udstyret med ifølge tennislegenden selv - men hun synes også, der er lidt for meget af det gode.

Det forklarer hun i en ny video, som har fået det til at vælte ind med opbakning fra hendes mange følgere.

Se selv videoen øverst i artiklen.



»Jeg fik den her fede Valentino-nederdel, da jeg var gravid, og jeg havde det sådan: 'Jeg kan godt passe den her, når jeg ikke har en mave',« forklarer Serena Williams, mens hun stikker kameraet en skeptisk grimasse.

For herefter forsøger den 42-årige tennislegende, der i august fødte sin anden datter, at klemme sig ned i den dyre denimnederdel.

I videoen forklarer hun, at det er hendes mål at kunne passe nederdelen, men at hun er bagud på sine tiltænkte ture i fitnesscenteret.

»Jeg burde kunne passe den nu, men jeg løb ind i nogle … Jeg blev distraheret i en måneds tid,« lyder det med et glimt i øjet fra Serena Williams.

»Jeg har noget vej endnu – Houston, vi har et problem,« joker Serena Williams, mens hun viser, hvordan ballerne ikke vil med ind under denimstoffet.

Serena Williams er tidligere professionel tennisspiller og er bredt betragtet som en af de bedste nogensinde i verdenshistorien. Hun har ikke mindst vundet 23 Grand Slam-titler. Foto: Charles Krupa/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Serena Williams er tidligere professionel tennisspiller og er bredt betragtet som en af de bedste nogensinde i verdenshistorien. Hun har ikke mindst vundet 23 Grand Slam-titler. Foto: Charles Krupa/AP/Ritzau Scanpix

Videoen ender da også med, at nederdelen får lov at ryge tilbage i skabet for en stund.

I kommentarsporet er det dog tydeligt, at Serena Williams følgere bestemt ikke vil høre tale om, at der skulle være noget galt med tennisstjernens baller, bare fordi de ikke vil med ind i nederdelen.

'Det her gør ondt i min sjæl … Der er ikke noget galt med dig. Fuck nederdelen!' skriver en følger eksempelvis.

'Problemet er nederdelen! Hvor vover den nederdel ikke at vise respekt for den bagdel! Behold kroppen. Få dig en ny nederdel,' skriver en anden.

Videoen har da også fået en del flere reaktioner, end tennislegenden normalt får på sine videoer.

For Serena Williams følgere er ikke sene til at understrege, at det absolut ikke er Serena Williams bagdel, den er gal med.

'Søster, det er sådan en røv, folk betaler penge for! Rock med det!' skriver en følger.

'Ræk hånden op, hvis du nogensinde er blevet personligt offergjort af denim,' joker en anden, der godt genkender ikke at kunne passe noget tøj, man havde håbet.

Se selv videoen, der har fået Serena Williams følgere på barrikaderne, øverst i artiklen.