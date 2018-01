Har du endnu ikke haft din seksuelle debut, og går du nogle gange og tænker over, hvornår det kommer til at ske? Så kan det være, du kan finde svaret her.

Siden 1960erne har gennemsnitsalderen for unges seksuelle debut været 16 år.

Tager man derfor et hurtigt kig i statistikkerne for at fastslå, hvad de mest populære drenge- og pigenavne var i 2002, kan man - på fuldstændig uvidenskabelig vis vel at mærke - finde frem til, hvilke personer, der har størst sandsynlighed for at få deres seksuelle debut i 2018.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at Sofie og Mads var de mest populære børnenavne i 2002, og derfor er det præcis de navne, som flest 16-årige har i 2018.

Hedder du enten Mads eller Sofie, kan det derfor godt være, at du skal ud og købe kondomer, aflægge besøg hos din læge for at få recept på p-piller, begynde at vaske dig grundigt forneden og overveje at studse din intimbehåring.

Det er nemlig personer med disse navne, der har størst sandsynlighed for at få deres seksuelle debut i 2018.

Nedenfor kan du se en liste over de ti drenge- og pigenavne, der var mest populære i 2002, og som derfor ifølge BTs uvidenskabelige undersøgelse har størst mulighed for at få seksuel debut i 2018.

Drenge, der har størst sandsynlighed få seksuel debut i 2018:

1. Mads

2. Mikkel

3. Mathias

4. Frederik

5. Emil

6. Tobias

7. Rasmus

8. Magnus

9. Christian

10. Lucas

Piger, der har størst sandsynlighed få seksuel debut i 2018:

1. Sofie

2. Emma

3. Julie

4. Laura

5. Mathilde

6. Caroline

7. Sara

8. Cecilie

9. Ida

10. Anna