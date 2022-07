Lyt til artiklen

Musikken kører og poolen er fyldt med mennesker og badedyr, da der pludselig åbner sig et kæmpe hul midt i poolen.

En gæst til festen fanger øjeblikket, hvor hullet både sluger vand, badedyr og to mænd. En af mændene nåede ikke at komme ud i tide.

Det skriver blandt andre BBC og Times of Israel.

Den ene mand formåede at kravle ud af hullet, mens den anden mand blev fundet død flere timer efter det store synkehul åbnede sig under poolen i et hjem til en fest i den centrale del af Israel.

Myndighederne rykkede ud til ejendommen iført Go Pro-kameraer på hjelmene og arbejdede i fire stive timer i det 13 meter dybe hul – alt sammen mens at synkehullet potentielt kunne udvide sig yderligere.

Redningsmandskabet byggede derfor en midlertidig understøttelse, som skulle bære poolens bund.

Redningspersonale på bunden af poolen. Foto: Fire and Rescue Service, Israel Vis mere Redningspersonale på bunden af poolen. Foto: Fire and Rescue Service, Israel

Første herefter kunne redningsmandskabet finde frem til den forsvundne 32-årige mands lig.

Ulykken skete under et pool party for omkring 50 medarbejdere i et privat firma i byen Karmei Yosef cirka 40 kilometer sydøst for Tel Aviv.

Ifølge Times of Israel er ejendommen ofte sted for private pool parties, men ejerne, et par i 60erne har angiveligt ikke ansøgt om tilladelse til at bygge poolen.

Fra myndighederne var det angiveligt i forvejen kendt, at jorden i området var usikker.

Ejerne er nu anholdt og vil formentlig blive sigtet for uagtsomt manddrab.