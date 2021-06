Lørdag fik den 24-årige sygeplejerske Helene Sylvestersen Ravn sit livs overraskelse.

Lige ved ballongyngerne i Tivoli gik hendes kæreste, den 25-årige sergent Emil Lars Andersen, nemlig på knæ, mens Tivoli Garden kom bragende og spillede 'Forelsket i København'.

»Jeg havde ikke lige forventet det - og så at hele Tivoli Garden kom og spillede for os og spillede vores sang! Jamen, jeg er så lykkelig,« lød det fra en nyforlovet Helene lige efter frieriet.

Emil havde i et halvt år gået og planlagt det storslåede frieri, der tog form i weekenden på parrets femårsdag.

»Tivoli har betydet meget for os, fordi vi har haft en masse gode fælles oplevelser der, og så fordi vi har mødt hinanden derinde for langt tid siden, hvor vi så ikke rigtigt var klar over det,« fortæller Emil Andersen til B.T.

Parret har nemlig begge deltaget i Tivolis årlige Garderdag, hvor gardekorps fra hele landet mødes.

Helene har tidligere været aktiv i Greve Pigegarde, mens Emil selv var i Tivoli Garden.

Derfor startede idéen til det nøje planlagte frieri selvfølgelig med Tivoli Garden, fortæller Emil Andersen, der i dag stadig spiller, nu i Livgardens Tambourkorps.

»Jeg har gået i Tivoli Garden, da jeg var barn, så dem ville jeg gerne involvere. Så jeg kontaktede nogen, jeg kender derinde og spurgte, hvad der kunne lade sig gøre,« forklarer han.

Det var også parrets fælles passion for musik, der i sin tid bragte dem sammen, da de mødtes til musikkonkurrencen ÅMUK i Aalborg, hvor de begge stillede op med hver deres garde.

Og nu er parret altså blevet forlovet - for øjnene af de mange gæster, der stimlede sammen, og ikke mindst for øjnene af deres familiemedlemmer, som blev kørt med Tivolis minitog Linie 8 om for at overvære frieriet.

»Vi skal lige vænne os til at være forlovede og ikke være kærester. Ikke at det har den store praktiske betydning, men det er meget rart at tænke på den måde,« fortæller Emil Andersen med et smil.

Han og Helene Ravn bor til daglig sammen på Islands Brygge.

Men den store bryllupsplanlægning får dog lov til at vente lidt, mens parret nyder - og vænner sig til - at være forlovede.