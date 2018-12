36-årige Maria og hendes danske kæreste Anders besluttede sig som så mange andre forældrepar for at få barn nummer to. Men det skulle vise sig, at de får både nummer tre og fire med i købet.

Norske Maria, som bor i København, venter nemlig trillinger. Under graviditeten har hun valgt at skrive om - og tage billeder af - sin enorme mave på Instagram. Og det har fået opmærksomhed langt ud over Danmarks grænser.

'Uge efter uge med trillingerne. Sikke en rejse, det har været. Fra det store chok, da vi hørte, at der var tre, folks reaktioner og de adskillige scanninger og tjek til forberedelsen på og planlægningen af denne begivenhed, som vil ændre vores liv,' skriver Maria blandt andet på Instagram-profilen triplets_of_copenhagen (Trillingerne fra København, red.).

'Jeg er glad for, at vi tog disse billeder, fordi kollagen virkelig viser, hvor hurtigt den (maven, red.) er vokset. Det er mærkeligt at være endt med så stor en mave, og det er endnu mærkeligere, at jeg kan stå op uden at falde,' fortsætter hun.

'Jeg er glad for, at vi tog disse billeder, fordi kollagen virkelig viser, hvor hurtigt den (maven, red.) er vokset. Det er mærkeligt at være endt med så stor en mave, og det er endnu mærkeligere, at jeg kan stå op uden at falde,' fortsætter hun.

Blandt andre det engelske medie Unilad har skrevet om det dansk/norske pars kommende familieforøgelse - og Marias enorme mave, som stadig vokser sig større, selvom det nærmest ser naturstridigt ud.

'I dag følte jeg mig godt tilpas. og vi er begejstrede over at have nået en ny milepæl. I begyndelsen frygtede vi, at jeg måtte indlægges på hospitalet eller være sengeliggende mod slutningen (af graviditeten, red.), så vi er meget glade for at være nået så langt uden nogle alvorlige komplikationer,' skrev Maria på Instagram den 6. september, hvor hun krydsede de 34 uger som gravid med trillingerne.

Normalt kommer børn til verden efter ca. 40 uger, men så længe skal Maria og Anders' to-årige søn Mikael ikke vente på at blive trefoldig storebror.

Den 12. september sættes fødslen i gang ved kejsersnit, da en naturlig fødsel af trillinger er alt for risikabel.

'I dag følte jeg mig godt tilpas. og vi er begejstrede over at have nået en ny milepæl. I begyndelsen frygtede vi, at jeg måtte indlægges på hospitalet eller være sengeliggende mod slutningen (af graviditeten, red.), så vi er meget glade for at være nået så langt uden nogle alvorlige komplikationer,' skrev Maria på Instagram den 6. september, hvor hun krydsede de 34 uger som gravid med trillingerne.

Hvor det trods alt er relativt normalt at få tvillinger her i Danmark, hører trillinger til sjældenhederne.

Ifølge Dansk Statistik blev der i 2016 født 61.614 børn i Danmark. Til sammenligning var der blot ni trillingefødsler samme år.

Maria har også delt en video på Instagram, hvor over 40.000 følgere i løbet af de sidste par måneder har kunnet følge trillingegraviditeten tæt.

Hvis alt går efter planen, kommer de tre små til verden onsdag.