Da 28-årige Sandra Leth for tredje gang i sit liv skulle livestreame, at hun bodypaintede sig selv til sine 44.000 følgere, gik det ikke helt som forventet.

Faktisk slet ikke. Det endte nemlig med, at hun med hjertet oppe i halsen måtte afbryde sin livestream og ringe til både skadestuen og giftlinjen for at få hjælp.

»Jeg panikker bare fuldstændig og tænker, ‘jeg skal ikke have forbrændinger i hovedet’,« fortæller Sandra Leth til B.T.

Men hvordan kan noget, der lyder så uskyldigt og ufarligt som en video med kropsmaling ende ud i paniske akutopkald?

Sandra Leth, 28 år

Det hele startede med, at Sandra Leth, der bor i Kastrup, havde besluttet sig for at filme, hvordan hun med bodypaint kunne transformere sig selv til den kvindelige version af superhelten ‘Deadpool’ fra filmen af samme navn.

Og det var altså på opfordring af en del af sine 44.000 Twitch-følgere.

Twitch er et website, hvor folk kan livestreame alt, men oftest er det noget, der relateres til computerspiluniverset.

Sandra Leth havde forberedelserne på plads. Hun havde købt det hele ind. Sværd til bag på ryggen, en masse maling og en slags badehætte, som hun ville male over. Lim havde hun i forvejen.

Hun starter altid nedefra, så kroppen var malet i røde og sorte nuancer, da hun nåede til hovedet og ansigtet.

Hun tog badehætten på og klippede den lidt til, inden den skulle limes fast. Hun havde to forskellige slags lim stående foran sig på bordet.

»Den ene var til huden, men jeg troede, den var for stærk. Den anden var en, der som udgangspunkt ikke er til huden. Men jeg tænkte, ‘en lim er vel en lim’,« siger Sandra Leth.

Og måske er en lim også bare en lim, men Sandra Leth fandt altså hurtigt ud af, at der alligevel kunne være forskel.

Sandra Leth kunne ikke få det sidste af hætten af, der hvor limen sad.

»Så presser jeg til og kan mærke, det begynder at brænde helt vildt. Og det bliver værre og værre. Jeg tænker, ‘hvad fanden sker der, det har jeg ikke lige prøvet før’. Og så kan jeg heller ikke fjerne min hånd,« fortæller 28-årige Sandra Leth.

Limen var nemlig så stærk, at hendes hånd også blev fanget i det brændende limhelvede, der udspillede sig på toppen af hendes hoved.

»Der tænker jeg bare, ‘fuck, hvad er det for noget lim, jeg har brugt?’,« siger hun.

Og det ‘fuck’ blev kun forstærket af, at dem, der styrede hendes kanal rent chatmæssigt i forhold til, hvad der er tilladt og ikke tilladt, skrev til hende, om hun godt vidste, hvilken lim hun havde brugt.

Da hun fik hætten og limen af, hev den hendes hår med sig

Det viste sig nemlig, at der var et advarselstegn på tuben, der indikerede, at indholdet ikke måtte komme i kontakt med hud

»De siger til mig, jeg kan få forbrændinger og er nødt til at tage på skadestuen. Jeg troede, de lavede sjov med mig, fordi det gør de tit, men de sagde, at de mente det,« fortæller Sandra Leth.

Panik. Hun skulle for alt i verden ikke have forbrændinger i ansigt eller hoved.

»Jeg slukker for streamen og ringer til 1813, og en af dem der styrer min kanal ringer til giftlinjen. Jeg var nummer 29 til skadestuen, og det begynder bare at brænde mere og mere,« siger hun.

Sandra Leth ventede i 8 timer, før hætten løsnede sig og røf af

De kom heldigvis hurtigere igennem til giftlinjen, der fortalte, hun skulle gå i bad og sidde og se, om limen løsnede sig. Og elles måtte hun bare vente.

»De sagde heldigvis, jeg ikke ville få forbrændinger. Jeg sad efterfølgende i otte timer med noget limopløsende i håret og ind over et dampbad - og til sidst faldt den altså stille og roligt af,« siger Sandra Leth.

Men det var ikke helt uden omkostninger, den faldt af. Inden under gemte der sig nemlig små sår, som limen havde forårsaget i panden.

Og så havde den taget en del af hendes hår med sig på vejen. Både pandehår og noget hår i siderne.

Inden hun nåede at slukke for sin livestream, kunne man følge med i, hvordan hun kæmpede en kamp mod badehætten og limen.

Og det var der mange, der fandt morsomt og inden længe var en video af Sandra Leths limkamp gået viralt. Blandt andet på den danske instagrammer Anders Hemmingsens profil, der altså har knap 750 tusinde følgere.

Ligesom flere udenlandske medier også har opsnappet den tragikomiske episode.

Selvom det var voldsomt i øjeblikket, synes Sandra Leth i dag heldigvis bare, det hele er sjovt.

»Jeg havde massiv hovedpine bagefter, har mistet mit hår og fået sår, men jeg kan godt se det sjove i, at jeg kom til at tage fejl af lim,« siger hun og griner.