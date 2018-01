En australsk kvinde forsøger at sælge sin brugte brudekjole på nettet. Det ville der nok ikke være den store nyhed - hvis ikke det var fordi hendes kreative, morsomme, hudløst ærlige - og ret ondskabsfulde - salgsannonce er gået viralt.

Det skriver flere internationale medier, blandt andre Daily Mail og Newshub.

Under overskriften 'Bryllupskjole - båret en gang ved en fejl' får kvinden i endog meget tydelige vendinger givet udtryk for, hvorfor hun ønsker potentielle køberes 'hjælp til at fjerne denne kjole fra mit liv'.

Og så går hun ellers i gang med, hvad man vel kan kalde et decideret karaktermord på sin eks-mand, uanset om hun så har ret i sin lidet flatterende beskrivelse af ham eller ej.

'Den (kjolen, red.) er i fremragende stand - i modsætning til mit ægteskab. Så godt som spritny og klar til et rigtigt bryllup efter en træningsomgang tilbage i 2013,' skriver kvinden i annoncen på den australske side Trede Me, som i profil kan minde om dba.dk herhjemme.

'Jeg kan ikke komme med målene, eftersom den blev skræddersyet til en lille pige, som troede, hun fortjente mindre, end hvad hun er værd og nu er blevet en stærk kvinde,' fortsætter hun, hvorefter hun kommer med en advarsel til de potentielle købere:

'Den ser så betagende ud, når du har den på, at den vil distrahere dig og dine gæster fra det faktum, at du gifter dig med en bedragerisk løgner.'

En australsk kvinde vil gerne af med sin brudekjole, som hun efter eget udsagn 'bar en gang ved en fejltagelse'. Foto: Trade Me En australsk kvinde vil gerne af med sin brudekjole, som hun efter eget udsagn 'bar en gang ved en fejltagelse'. Foto: Trade Me

Sælgeren gik efter et bud på 300 australske dollar eller mere, fordi 'det ville betale et års medlemsskab i fitness centeret, så jeg kan tabe de kilo, jeg tog på på grund af et så miserabelt ægteskab'. Men trods alle advarslerne og udpenslingen af, hvor meget ulykke brudekjolen bragte hende selv, går auktionen strygende. I skrivende stud er det højeste bud på 665 australske dollar - eller 3.200 kroner, måske på grund af den store opmærksomhed annoncen har fået efter, at den er blevet omtalt i pressen.

Kvinden afslutter annoncen med en sidste verbal ørefigen til eks-manden:

'Note: Jeg beklager nogle af billederne - jeg har tabt omkring 90 kilos dødvægt (siden de blev taget, red.),' skriver hun med en slet skjult hentydning til eks-manden og hans vægt.

Auktionen på bryllupskjolen slutter den 16. januar.

Skulle der være interesse derude, vil kvinden også gerne sælge sine bryllupssko, idet 'jeg heller ikke har brug for dem længere, fordi jeg gik min vej med de fødder, jeg blev født med, og vil fortsætte min vej fremad i livet på dem'.