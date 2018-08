En video af den to-årige Roman Dingle fra den amerikanske stat Kansas har rørt hele verden. Drengen, som er født med den sjældne misdannelse rygmarvsbrok, har trodset alle odds og lært at gå.

Rygmarvsbrok skyldes en medfødt misdannelse af rygmarv og ryghvivler og kan i værste fald give lammelser i den nedre del af kroppen. Men Roman Dingles forældre ville ikke give op og kæmpede for at lære deres søn at gå.

»Jeg blev nødt til at lade ham falde nogle gange, så han kunne lære, at jeg ikke altid er der til at gribe ham. Han skulle lære at gribe sig selv,« fortæller Roman Dingles mor, Whitney Dingle, til CBS News.

Roman Dingles mor postede sin søns store sejr i en video på Facebook. I videoen kommer han gående på krykker sammen med familiens hund Maggie.

»Se Maggie, jeg går!« siger Roman Dingle stolt.

På bare få timer blev Whitney Dinkels video delt på Facebook flere tusinde gange. I kommentarfeltet takker folk fra hele verden Roman Dingle for at minde dem op, at man aldrig skal opgive håbet.