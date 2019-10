De mørkeblå jakkesæt fylder godt ud i den runde cirkel. Enkelte steder er de brudt af en lysere blå eller hvid farve. Sågar noget rødt kan ses.

I midten er en slags dekoration i efterårets farver repræsenteret ved græskar, grønne planter og brune og gullige blade.

Billedet viser et helt typisk topmøde fra EU. Den slags man som journalist eller almindelig borger kan have svært ved at finde speciel begejstring for.

Og selvom vores egen statsminister, Mette Frederiksen, den tyske kansler, Angela Merkel, den franske præsident, Emmanuel Macron, den britiske premierminister, Boris Johnson, og EU-præsidenten Donald Tusk kan ses på billedet, så er det ikke de magtfulde personer, der gør, at billedet er gået viralt.

Det skyldes, at en person på Twitter med få tusinde følgere har lagt mærke til noget helt særligt.

Sophia Armen hedder hun. Hun er fra Mellemøsten. I 20'erne. Og nu indehaver af et gedigent viralt hit.

Nyhedsbureauet Reuters har lagt billedet på deres Twitter-profil med teksten: 'EU-ledere: ført sammen af brexit, splittet over meget andet'.

I et retweet skriver Sophia Armen ganske tørt: 'Alt jeg ser er hummus'.

all I see is hummus https://t.co/0zJnA4oqS2 — Sophia Armen (@SophiaArmen) October 19, 2019

Og det har vakt genklang på sociale medier. For folk kan ikke lade være med at se det samme som Sophia Armen - specielt ikke efter hun har påpeget det.

Mere end 220.000 personer har liket opslaget, der lørdag og søndag går sin sejrsgang på det sociale medie.

Vi har til sammenligning fundet nogle billeder af hummus i vores arkiv. Og så kan du selv bedømme, om du er enig med Sophia Armen og de hundredtusindvis andre på sociale medier.

Og hvem sagde, at det er svært at få folk til at gå op i EU?

