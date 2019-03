De fleste af os må nøjes med at drømme om luksus og oceaner af benplads, når vi går forbi businessclass-pladserne på turen ned til den trange plads på economy class, når vi flyver på ferie.

Det må ni-årige Fleur og tre-årige Rocco Isted også, mens deres mor Naomi tager plads på første klasse - og det har hun overhovedet ingen kvaler med.

Britiske Naomi Isted er rejseblogger og får tilbudt billetter på første klasse, når hun drager på langfart for at skrive om sine oplevelser under ferier på steder som Caribien eller Los Angeles.

Hun tager sin mand Haydn og parrets to børn med på ferierne - men mener ikke, at første klasse er et sted for børn. Af to årsager.

For det første mener hun, det er dårligt for børnenes opdragelse at blive forkælet på første klasse.

»Jeg er sikker på, at nogen vil tænke 'Åh, Gud', men hvis du har den slags muligheder, hvordan lærer du dine børn om penge og ders værdi? Jeg fik intet serveret på et sølvfad, da jeg var barn eller teenager, men har måttet arbejde for alt, hvad jeg opnået,« siger Naomi Isted til The Sun.

Hun tilføjer, at børnene alligevel ikke forstår at sætte pris på den luksus, der følger med, når man rejser på første klasse.

For det andet mener den 40-årige rejseblogger ikke, det er retfærdigt over for de andre passagerer på første klasse - som har betalt i dyre domme for deres billet - at de skal generes af legende og støjende børn.

Ville du også flyve på første klasse, og lade resten af familien rejse på 'monkey class', hvis du havde muligheden?

Derfor må ungerne og manden Haydn tage sig til takke med trang benplads og kedelig flymad på 'monkey class' i op til 10 timer, når familien flyver på ferie til lækre destinationer, som da de besøgte den caribiske ø St. Lucia for nylig.

Der er også en tredje god grund til, at Naomi Isted med glæde undværer familien og nyder rejsen på første klasse alene.

At hun får tid og ro til at arbejde.

Men hvad siger manden Haydn så til at stå alene med ansvaret, når familien Isted er ude at flyve?

Vis dette opslag på Instagram Yea we’ve landed in #thestates #la #losangeles #usa excited to be here! Thanks to a great flight with @flynorwegian #flying #premium really does make a difference to your journey #extrabags #extralegroom #loungeaccess! I’ll be sharing my #experience soon so stay tuned! @haydns23 Et opslag delt af Naomi Isted (@naomikisted) den 11. Maj, 2018 kl. 2.56 PDT

Det har han ingen problemer med - ifølge Naomi Isted, vel at mærke.

»Haydn har det fint med det. Ligesom mig sætter han pris på at bruge tid sammen med børnene, og i disse situationer forstår han, hvad jeg bidrager med til vores liv. Vi er så heldige overhovedet at have muligheden for at rejse,« siger hun til Daily Mail.

Hvad børnene siger til at være væk fra mor under flyveturene, siger Naomi Isted ikke noget om. Dog oplyser hun, at de kommer gratis med på ferie - på grund af hendes succesfulde rejseblog.

Naomi Isted tjener også penge på at promovere modetøj og skønhedsprodukter.