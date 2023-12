I mere end et årti har de fremvist deres luksuriøse livsstil på tv.

Nu viser den tyske familien Geiss fra realityserien 'Geisserne - en skrækkeligt glamourøs familie' så tilmed, hvad der gemmer sig under deres julebukser.

Faren i familien, den 59-årige forretningsmand Robert Geiss, deler nemlig en række julebilleder på Instagram.

Og her finder man også et noget mere særpræget julebillede af familien, der udover Robert Geiss består af hans kone, forretningskvinden Carmen Geiss, og deres to døtre, 20-årige Davina og 19-årige Shania.

Realityfamilien Geiss smed bukserne til årets julebillede. Foto: Instagram. Vis mere Realityfamilien Geiss smed bukserne til årets julebillede. Foto: Instagram.

Realityfamilien har nemlig taget matchende afslapningstøj på i anledningen af julen i familiens fornemme luksushytte i de franske alper ved Valberg.

På julebilledet - der er blevet omtalt i flere, ikke mindst tyske, medier - har de så alle sammen valgt at trække ned i deres røde flannelbukser, så deres g-strenge og det øverste del af ballerne kommer til syne.

Far Robert Geiss har dog ingen g-streng på, så han har blot trukket sine underbukser med ned, mens han drejer overkroppen og med et smil peger ud på kameraet.

På hans ene balle er der påklistret et mærke fra hans modebrand Roberto Geissini.

Robert Geiss startede sin succesfulde karriere i modebranchen, og siden har han også tjent sin formue på at købe og sælge luksusejendomme og aktier.

'Geisserne - en skrækkeligt glamourøs familie' får premiere på sin 15. sæson mandag 8. januar på RTL2.