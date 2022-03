Mange ønsker i disse dage Putin væk. Langt væk.

På et museum i Paris har man taget ønsket helt bogstaveligt.

Som en reaktion på Ruslands invasion af Ukraine, er der de seneste dage gennemført både økonomiske og politiske sanktioner mod Putin og Rusland.

Russiske sportsfolk er forvist fra turneringer i blandt andet fodbold, ishockey og håndbold og koncerter med russiske kunstnere er blevet aflyst.

Personale på Grevin Museum i paris pakker en voksfigur af Vladimir Putin væk. Foto JULIEN DE ROSA / AFP. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Personale på Grevin Museum i paris pakker en voksfigur af Vladimir Putin væk. Foto JULIEN DE ROSA / AFP. Foto: JULIEN DE ROSA

Mærsk har droppet transportordrer til og fra Rusland og i Salling Group har man valgt at fjerne russiske varer fra hylderne i de danske supermarkeder.



For bare at nævne et par eksempler. Og nu ender Putin også selv på hylden.

På Grévin Museum i Paris har man besluttet at fjerne den voksfigur af den russiske præsident, der normalt står fremme i udstillingssalen.

Tirsdag skilte personalet på museet hovedet fra kroppen på Putin og forviste ham til kælderen under museet.

Museet ligger på Boulevard Montmartre midt i Paris, men har også afdelinger i Montreal og Seul. Det vides ikke om Putin også er sendt i skammekrogen i Canada og Sydkorea.