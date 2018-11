Prins Nikolai står model for modefirmaer som Burberry og Dior, men det er ikke det eneste, hans ansigt bliver brugt til. Prinsen står som afsender på falsk Twitter-profil, hvor der især gøres grin med ham selv.

»Jeg ville anbefale, at man fik lukket sådan en profil. Sådan en parodiprofil, som man kalder det, er med til at forstyrre kongehusets brand,« siger social media-ekspert Nathalie Larsen om den grove profil på Twitter.

Prins Nikolai, som har været en del i mediernes søgelys i år, står som afsender på en ‘spoofprofil’ på det sociale medie Twitter. Personen bag skriver falske beskeder i prins Nikolais navn, hvor de blandt andet kommenterer på folk, der giver ham komplimenter.

»Årh, tak. Jeg elsker også mig selv,« svarer den falske prins en bruger, der komplimenterer hans udseende.

Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Prins Nikolai, Prinsesse Marie og Prins Joachim. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H. K. H. Kronprinsens 50-års fødselsdag den 26. maj 2018. Prins Nikolai, Prinsesse Marie og Prins Joachim. Foto: Thomas Lekfeldt

Kontoen på Twitter viser også billeder af en mand, der læser en bog om seksuelle ydelser sammen med en tilhørende tekst om, ‘at den er obligatorisk læsning inden et besøg i paladset'.

Kongehusets kommunikationsafdeling vil ikke kommentere på, hvad deres procedure er, når kongehusets yngre medlemmer bliver mål for internetmobning.

Nathalie C. Larsen, som er digital chef hos Lead Agency, mener kongehuset med fordel kan fjerne sider, der manipulerer eller udnytter prins Nikolais kendte ansigt.

»Personligt ville jeg sætte grænsen dér, hvor der er nogen, som udgiver sig for at være en af de kongelige,« siger hun til B.T.

»Man er jo ekstra sårbar på sociale medier. Prinsens ansigt og brand bliver brugt til at sprede grovheder. På nettet går tingene stærkt, så det er ikke alle, der når at afkode, at denne profil er falsk,« siger hun og uddyber:

»Det ville være fuldstændig berettiget, at man bad om at få lukket den profil.«

Hun fortæller, at kongehuset har en politik om, at de ikke må være til stede personligt på sociale medier.

I det hele taget er prins Nikolai et populært omdrejningspunkt på sociale medier, og man kan se, at der er en fanside med over 13.000 følgere på Instagram. Den er - i modsætning til Twitter-profilen - stadig aktiv. Da prins Henrik var i live fik han også opmærksomhed på forskellige sociale medier, og der ligger stadig en 'spoofside' på Facebook, som ville have gjort ham til konge.