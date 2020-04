»At have et barn på et år har været mere end rigeligt.«

Mange forældre vil efter en måneds corona-lockdown nok nikke genkendende til, at det til tider kan være en udfordring at være sammen med sine børn 24 timer i døgnet. Og det gælder ikke kun os dødelige - selv for de kongelige kan det være svært.

I en ny video fortæller Prins Harry, at det er en mundfuld at være fuldtidsforælder for sin 11 måneder gamle søn Archie under lockdown.

»I det ene øjeblik ligger du på gulvet og griner hysterisk på grund af noget, der er sket, og så en halv time, eller en dag, efter, er der noget, du er nødt til at ordne, men det er umuligt ikke at blive distraheret,« fortæller Prins Harry.

Prins Harry, hans hustru Heruginde Meghan og deres søn Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere Prins Harry, hans hustru Heruginde Meghan og deres søn Archie. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

I videoen taler han over en internetforbindelse med forældre til børn med alvorlige helbredsproblemer, og Harry gør det klart, at han er fuld af respekt for dem.

»Jeg kan ikke engang begynde at forestille mig, hvor hårdt det må være for jer,« siger han.

Prins Harry kalder de andre forældre ‘superforældre’ og fortæller, at han er fuld af beundring over den måde, de håndterer situationen på.

»I en situation som denne er der ikke ret meget man kan gøre andet end se på, hvor lyset for enden af tunnelen er og fokusere på det (..).«

Det trak overskrifter i hele verden, da det royale par i januar annoncerede, at de ville trække sig fra deres royale forpligtelser i det britiske kongehus. Foto: Hannah Mckay Vis mere Det trak overskrifter i hele verden, da det royale par i januar annoncerede, at de ville trække sig fra deres royale forpligtelser i det britiske kongehus. Foto: Hannah Mckay

Men selv om det kan være hårdt at være sammen med sin familie dag ud og dag ind, så er det også en positiv oplevelse, fortæller prinsen, der ikke lægger skjul på, at han værdsætter hverdagen under lockdown med sin hustru Hertuginde Meghan og deres søn.

»Selvfølgelig er der en frygt for, hvad der kommer til at ske, men der er så meget her i livet, der er udenfor vores kontrol. Pludselig indser vi, hvor små vi i virkeligheden er i den store sammenhæng,« siger han.

Prins Harry og hans familie er aktuelt i Los Angeles i USA, hvor de ligesom store dele af verdens befolkning, lever under lockdown.

Parret annoncerede i januar, at de havde besluttet at trække sig fra deres royale forpligtelser og arbejde mod at blive økonomisk uafhængige.