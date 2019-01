Intentionerne var sikkert gode, men Australiens premierminister Scott Morrison endte alligevel med at blive latterliggjort.

Årsagen er et ellers idyllisk billede, hvor den smilende toppolitiker sidder på græsset i en park sammen med sin kone og sine døtre. Men mange brugere fokuserer på noget helt andet.

For der gik ikke lang tid, før mange brugere bemærkede, at der var noget galt med familieportrættet, der danner baggrunden på premierministerens officielle hjemmeside.

Kan du se, hvad det er?

Jo, kigger man nærmere efter viser det sig, at de hvide sko på premierministerens fødder ikke er ægte - eller for at være mere præcis: premierministeren har dem i hvert fald ikke på.

Forklaringen er lige så åbenlys, som den er tåbelig: Billedet er blevet photoshoppet. Det skriver News.com.au.

'Årets historie i 2019: Vores nye premierminister fik photoshoppet fine, hvide sko på sine fødder til sin officielle hjemmeside. Jep. Helt almindelig fyr. Vores skattedollars er på hårdt arbejde,' skriver en bruger på Twitter.

På det originale foto havde Scott Morrison et par sko, som ligner tennissko af mærket K-Swiss, på.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L — Luke (@lukerhn) 8. januar 2019

Men nogle ansatte i premierministerens og regeringens departement mente tydeligvis, at Scott Morrison ville tage sig bedre ud i hvide sko.

Der var blot to problemer.

Desværre var de ikke særlig gode til photoshop, bemærker en bruger tørt.

'Det er også en venstre sko på hans højre fod. Men det kan jo være, han bærer dem sådan,' skriver en anden.

It's also a left shoe on his right foot. Although he may wear them that way. — Simon Keen (@SimmoRuns) 8. januar 2019

Men ikke nok med det. Noget tyder på at medarbejderne ikke havde ulejliget sig med at informere hovedpersonen selv, før de lagde det photoshoppede billede på hjemmesiden.

»De hvide sko blev photoshoppet af premierministerens og regeringens departement uden at premierministeren eller premierministerens stab vidste det eller havde godkendt det,« lyder det i en udtalelse fra premierministerens stab til news.com.au.

Fejlen er i mellemtiden blevet rettet. Scott Morrison poserer nu iført tennisskoene - som han rent faktisk havde på, da billedet blev taget.

Godt nok er premierministeren blevet latterliggjort på de sociale medier, men der er trods alt ikke blevet begået lige så mange - eller ligeså grelle - photoshop-fejl, som da Snickers for små tre år siden lavede en tåkrummende reklame, der gik verden rundt af de helt forkerte årsager.