Som så mange gange før modtog 33-årige Jason Witten et opkald fra en desperat borger under en vagt på politistationen i den californiske by Santa Rosa.

Men denne gang skete der noget under samtalen, som ændrede den amerikanske politimands liv for altid.

I den anden ende af røret var en gravid, hjemløs kvinde, som desperat ledte efter en plejefamilie til sit kommende barn. Witten havde mødt hende på gaden før, og allerede under deres samtale kunne han mærke, at han blev mere følelsesmæssigt involveret end normalt.

»Som det er sket så mange gange før, med dem jeg taler med, hørte jeg hendes livshistorie. Jeg kendte hendes to (andre) børn fra den lejr for plejebørn, jeg har arbejdet på. Da hun begyndte at tale om dem, kunne jeg med det samme knytte et bånd til hende, fordi jeg vidste, hvem hendes to dejlige børn er,« siger Jason Witten til programmet 'Good Morning Amarica' på ABC News.

I første omgang kørte Witten den gravide kvinde til en klinik for afvænning. Hun spurgte, om han ville adoptere hendes ufødte baby, men Witten var ikke sikker på, om hun virkelig mente det.

Kvinden fødte en lille pige i februar, men babyen havde heroin i blodet, fordi moderen ikke havde formået at blive stoffri.

Da myndighederne spurgte, om de skulle finde et plejehjem til hendes nyfødte baby, bad kvinden om, at de skulle kontakte Jason Witten først.

Hun fortalte Witten, at han i hendes øjne var den helt rigtige far til hendes nyfødte baby, fordi han allerede havde tre døtre, som han havde opdraget med en fast, men retfærdig hånd.

Politimanden Jason Whitten med sin adopterede datter. Foto: Politiet i Santa Rosa Vis mere Politimanden Jason Whitten med sin adopterede datter. Foto: Politiet i Santa Rosa

Kvinden havde endda drømt om, at hendes nyfødte pige ville lege med Wittens tre døtre iført et balletskørt.

Den 30. august adopterede Witten og hans kone den lille pige, som de døbte Harlow Maisey Whitten.

»Jeg blev forelsket i hende lige med det samme. Hun er så bedårende. Hun græder selvfølgelig, når hendes behov skal opfyldes, det gør babyer jo, men lige så snart vi rører hende, holder hun op med at græde med det samme. Hun vidste med det samme, at hun er tryg her,« siger Witten.

Navnet på pigens biologiske mor er ikke blevet bragt af hensyn til hendes privatliv og situation.