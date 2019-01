Torsdag kunne B.T. berette om 62-årige Bjarne Larsen fra Fredericia, som ikke ville lade sig ekspedere af en Føtex-medarbejder med tørklæde.

Han mener ikke, at Føtex har forståelse for ham som kunde, selvom Føtex’ medarbejderhåndbog fastslår: ’Det er tilladt at bære hovedbeklædning, hvis hovedbeklædningen følger af en religion, der er godkendt som trossamfund.’

»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal påduttes nogen religion, når jeg handler ind,« og »hun stod som en reklamesøjle for en given religion og en ideologi. Man har jo heller ikke en rocker med rygmærke siddende ved kassen,« er nogle af de ting, som Bjarne Larsen siger om Føtex-ståhejet.

Episoden fik folketingsmedlem fra Radikale Venstre, Zenia Stampe, til tastaturet. Hun skriver følgende på Facebook:

'Sikke et held, at det ikke var en muslimsk mand, der nægtede at lade sig ekspedere af en dansk kvinde. For så var DF da straks kommet på banen med et nyt krav til dansk statsborgerskab. Nu var det så i stedet en dansk mand, der ikke ville ekspederes af en muslimsk kvinde. Og så er der lutter forståelse.'

Det er imidlertid ikke kun DF - eller Bjarne Larsen for den sags skyld - som Zenia Stampe er ude med riven efter. Venstres Inger Støjberg får også en satirisk svirper:

'Men ved du hvad, Bjarne. Jeg synes, at du skal gå tilbage til Føtex, give den kvindelige ekspedient hånden og sige undskyld. Det er nemlig sådan vi gør i Danmark. Spørg bare Inger Støjberg,' skriver Zenia Stampe.

B.T. har fredag forsøgt at få en kommentar fra Zenia Stampe, men dette er ikke lykkedes.