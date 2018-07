Fyns Politi har nu fundet den mand, der den 8. juli kravlede over et hegn til løverne i Odense Zoo og kastede pølser ind til dem.

Og han har gjort det før. Der er tale om en 33-årig mand fra København, der af uransaglige årsager to gange har forceret hegnet til det dødsensfarlige dyr og kastet pølser derind.

Det skriver Fyens.dk.

Flere medier beskrev episoden den 8. juli, hvor den 33-årige mand endda var tæt på at blive såret, da en løve langede ud efter ham. Fyns Politi har nu taget en snak med den 33-årige mand, og her har han fortalt, at han også den 29. juni kastede pølser ind til løveflokken.

Hvorfor? Det ved ingen:

»Selv om vi har afhørt manden, så er det fortsat uklart, hvorfor han ville ind til løverne. Han har ikke kunnet give os noget motiv i forbindelse med afhøringerne. Han har selv forklaret, at det kød og de pølser, han smed ind, ikke var forgiftet. Men vi vil fortsat have undersøgt de ting, han smed ind,« siger Leon Sørensen fra Fyns Politi til Fyens.dk.

Manden er sigtet for husfredskrænkelser, der kan give op til seks måneders fængsel.