To kejserpingviner i Antarktis fandt et kamera, som et menneske havde efterladt på isen - og det tog dem ikke længe at tage bestik af.

Det var forskeren Eddie Gault fra Australian Antarctic Division, der i forbindelse med sit besøg på en nærliggende forskningsstation efterlod kameraet tæt ved Auster-kolonien, der er hjem for en masse kejserpingviner, skriver den amerikanske avis Washington Post.

I første omgang fanger kameraet en håndfuld pingviner, der nærmer sig, men en af pingvinerne vader hen over kameraet og får med et spark vendt det, så det fokuserer på deres ansigter. Og dermed var det muligt for de naturligt nysgerrige fugle at blive foreviget fra en vinkel, vi ikke så tit ser dem fra.

En ægte selfie er det altså ikke, fordi kameraet allerede rullede på forhånd, men det er en mindre detalje. Videoen er for længst vist 200.000 gange alene på Australian Antarctic Divisions Facebook-side.