»Jeg er ikke det mindste sur!«

Det var ordene, da Pia Kjærsgaard mødte pressen, efter det stod klart tirsdag aften, at Dansk Folkeparti var meget, meget langt fra at få et godt valg.

Klippet med hende, hvor hun med en irritabel stemme understreger, at hun ikke er sur og himler med øjnene, er i løbet af torsdag gået viralt på både Instagram og TikTok.

Og da B.T. får fat på Pia Kjærsgaard torsdag eftermiddag forsikrer hun os om, at hun IKKE var sur.

Men var du ikke lidt irriteret så?

»Jo, men det var da fordi, jeg blev mødt af de ubegavede journalister.«

Synes du, journalisterne er ubegavede?

»Ja, det synes jeg. De er ubegavede og uforberedte. De blev ved med at spørge, om jeg var sur. De forventede, jeg kom ned med bøjet hovede. Man tænker bare: Kom nu! Jeg har været på Christiansborg i 38 år. Jeg er ikke en, der bliver sur. Det må de da vide.«

Hvorfor tror du, at folk synes, at klippet med dig er sjovt?

»Ja, nu spørger du næsten lige så dumt som de der journalister. De deler det, fordi det er sjovt. Det er sjov og ballade.«

Du bruger jo selv sociale medier meget. Du laver for eksempel ofte hashtags på din Instagram. Hvilket hashtag vil du knytte til den video, der er gået viralt?

»Jeg ville skrive: #jegeroverhovedetikkesur,« siger Pia Kjærsgaard.

Hun forklarer, at hun i sin tid som politiker har været mange hårde perioder igennem, så selvom hun mener, at det seneste år i Dansk Folkeparti har været partiets mest udfordrende tid nogensinde, så holder hun benene på jorden og hovedet oppe.

»Jeg er 75 år. Jeg har ikke tid til at gå og være sur,« siger Pia Kjærsgaard, der onsdag fik forsikring om, at hun fik et af Dansk Folkepartis fem mandater i Folketinget.

Ved valget i 2019 fik partiet 16 mandater, og i 2015 fik de deres bedste valg nogensinde med 37 mandater.

»Jeg overvejer at få lavet en T-shirt med teksten: '4 more years,'« siger Pia Kjærsgaard og griner.

