Den jordnære jyde Peter Ingemann har været verden rundt med sin programserie Størst, hvor han ser på betagende bygninger, fantastiske forlystelser og altoverskyggende attraktioner.

Alligevel var det for nyligt noget helt anderledes hverdagsagtigt, der tog pusten fra ham, nemlig en sandwich i Odense.

Ingemann var booket til at holde et foredrag i Odeon, som er Odenses nye konferencehal, og havde bedt om lidt at spise, inden han skulle på.

Helt præcist havde han bedt om to sandwich og en danskvand.

Vis dette opslag på Instagram Jeg bad om et par sandwich og en danskvand inden foredraget i går..... Hahaha Det HER er gæstfrihed a la Odense (Odeon). TAK!!!! STØRST.... Også på sandwich Et opslag delt af Peter Ingemann (@ingemannpeter) den 21. Mar, 2019 kl. 3.59 PDT

Og det fik han! Tv-værten har lagt et billede af de sandwich', som stod klar, på det sociale medie Instagram. De var nemlig noget ud over det sædvanlige.

Man kan bruge danskvanden, der står i midten, for at få en fornemmelse af, hvor store sandwich', der var tale om.

Og det er ikke kun Peter Ingemann selv, som kan se det sjove i, at han har modtaget verdens største sandwich'. Efter han har lagt billedet på Instagram, har han nemlig modtaget mere end 6.000 likes.

'Det HER er gæstfrihed a la Odense (Odeon). TAK!!!! STØRST.... Også på sandwich,' skriver han i teksten, der følger med opslaget. Man Kan se Ingemanns program Størst på TV2 Play.