Det var et noget usædvanligt syn, der mødte Peter Astrup, da han skulle lave sig en sandwich.

Peter Astrup havde bestilt noget brød fra Kohberg via Nemlig.com.

Men det var ikke kun sandiwch-brød, der fulgte med i købet.

Sandwich-brødet var blandet sammen med noget rugbrød.

»Halvdelen af brødet var bare et halvt rugbrød. Det havde jeg aldrig set før,« siger Peter Astrup, der arbejder som journalist på B.T.

Det stoppede ham dog ikke fra at smage det halve sandwichbrød og halve rugbrød.

»Det var mest bare for at prøve det. Ellers ville jeg gerne have refunderet det. Jeg ville ikke give det til mine børn, hvis det nu var fejlproduceret,« siger Peter Astrup.

Og netop produktionen kan man undre sig lidt over. Peter Astrup er nemlig nysgerrig på, hvordan det kan lade sig gøre.

»Jeg vil gerne vide, hvordan den fejl er opstået. Det skulle ikke undre mig, når man går fra den ene produktion til den anden, at man så har glemt at sortere det fra i mit tilfælde,« siger Peter Astrup.

Og det viser sig, at han faktisk ikke er langt fra sandheden.

B.T. har spurgt Kohberg, hvordan fejlen i det blandede brød er opstået. I en mail svarer de, at der er tale om et såkaldt overslæb, hvor dej fra en tidligere produktion er kommet med over i en ny portion hvidt sandwichbrød.

'Han har købt sandwichbrød, hvor der i brødet var noget mørkt dej. Årsagen er et såkaldt overslæb af dej fra en tidligere produktion af Rugsandwich. Når vi bager brødet, har vi nogle procedurer, der burde forhindre det. Men de er desværre ikke blevet fulgt. Det beklager vi naturligvis,' skriver Kohbergs kommunikationschef Britt Hougaard til B.T.

Kohberg tilbyder desuden, at de kan oprette fejlen som en reklamation:

'Vi har bedt Peter sende os sine kontaktoplysninger, så vi kan oprette dette som en reklamation hos Kohberg,' står der i mailen.

Peter Astrups kæreste synes dog, det sender et dårligt signal, uanset hvor alvorlig fejlen er.

»Min kæreste var sådan lidt 'det er alligevel lidt mærkeligt, at det løber igennem kontrol. Det siger måske lidt om, at de har dårlig kontrol.' Det kunne være en mere alvorlig fejl. Men der er åbenbart ingen, der har lagt mærke til det - hverken Kohberg eller Nemlig,« siger Peter Astrup.